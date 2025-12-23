به گزارش خبرگزاری مهر، ستار شیرعالی، معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای هشداری به وزیر نفت، ضمن ارائه لیست ۵۰ نفر از بازنشستگان برخی شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه خواستار رعایت قانون منع به کارگیری بازنشستگان شد. در این نامه خطاب به وزیر نفت و رئیس هیأت امنای صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت تاکید کرده است: هرگونه انتصاب باید بر اساس سازوکار مندرج در مصوبه هیأت وزیران با موضوع «دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضا هیأت مدیره صندوق بازنشستگی صنعت نفت و شرکت‌های تابعه و وابسته» باشد.

در این نامه تأکید شده است: برابر بررسی‌های به عمل آمده، این افراد بازنشسته بوده و ادامه تصدی آنان، مغایر با قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان و مفاد مصوبه هیأت وزیران ارزیابی می‌شود.

معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ماده ۱۵ دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره صندوق بازنشستگی صنعت نفت و شرکت‌های تابعه و وابسته، تاکید کرد: مسئولیت اجرای قانون برعهده اعضای مجمع عمومی بوده و متخلفان از اجرای آن به انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت دو سال محکوم می‌شوند.

شیرعالی در پایان این نامه ضمن تصریح بر این نکته که پرداخت هرگونه وجه به این افراد به منزله تصرف غیرقانونی است، از وزیر نفت خواست به منظور تحقق سیاست‌های کلان دولت و ایجاد فرصت‌های شغلی برای نیروهای جوان و متخصص، اقدامات لازم معمول و نتیجه را به این مرجع نظارتی اعلام کند.