قمری: اعضای معتمد هیئت اجرایی انتخابات شوراها در مرکزی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قمری اظهار کرد: نشستهایی با حضور فرمانداران، اعضای اداری هیأت اجرایی، رئیس و اعضای هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و جمعی از معتمدین برگزار شد و در این نشستها اعضای معتمد هر شهرستان تعیین شدند.
وی ادامه داد: در این جلسات، ضوابط و شرایط قانونی برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی تشریح شد و حاضرین به معرفی و ارائه سوابق خود پرداختند.
قمری با اشاره به اینکه فرآیند انتخاب اعضای معتمد در فضایی شفاف و قانونمند انجام شد، گفت: در پایان از میان معتمدین حاضر، اعضای معتمد هیأت اجرایی هر شهرستان انتخاب شدند تا وظایف قانونی خود را در مسیر برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور ایفا کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی تصریح کرد: انتخاب معتمدین هیئت اجرایی، گامی مهم در تضمین سلامت و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به شمار میرود.
وی افزود: جلسات آموزشی و هماهنگیهای لازم برای اعضای منتخب در روزهای آینده برگزار خواهد شد.
قمری بیان کرد: فرمانداران شهرستانها در این نشستها بر ضرورت رعایت بیطرفی و اجرای دقیق قوانین انتخاباتی تأکید کردند و خواستار همکاری همه دستگاههای اجرایی و نظارتی برای فراهمسازی شرایط حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رأی شدند.
وی گفت: با انتخاب اعضای معتمد، مقدمات اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان وارد مرحله جدیدی شده و برنامهریزیهای لازم برای پشتیبانی لجستیکی و اطلاعرسانی عمومی در دستور کار قرار گرفته است.
نظر شما