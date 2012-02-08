خراسان رضوی؛ نماد وحدت مذاهب/ تاثیر فرهنگ رضوی بر افکار عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، موقعیت خاص خراسان رضوی در نقشه ایران، این استان را به قطعه ای حساس تبدیل کرده است، خراسان رضوی در شرق و غرب منطقه سنی نشین و در مرکز کانون سکونت شیعیان است.

البته این تقسیم بندی به معنی پراکندگی مذاهب نیست، چرا که در طی سده های طولانی آنانی که در نواحی متصل به ترکمن صحرا در شمال اقامت داشته و یا در نواحی نزدیک به مرز شوروی سابق زندگی می کرده اند و فراتر از آن جمعیت انبوهی که در خواف، تربت جام و دیگر نواحی استان حضور دارند، هموراه در شیوه ای مشترک ادامه حیات داده و در همه زمینه های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و داد و ستد با هم تعامل دارند.

توطئه قدیمی

استعمار کهن برای ایجاد تنش در سرزمین های مختلف، از سیاست قدیمی تفرقه بینداز و حکومت کن استفاده می کند، این مسئله به طور طبیعی در ایران نیز که معدنی سرشار از همه مزایا و ظرفیت ها برای دشمن است نیز وجود دارد.

عبدالحمید صمدی از برادران اهل سنت می گوید: در خراسان رضوی شهرهای تربت جام، تایباد، باخزر و خواف، بیشتر سنی نشین هستند، اما شیعیان نیز با بهترین تعامل با آنها زندگی می کنند.

وی می افزاید: با وجود نقشه های شومی که همواره از آن سوی مرز برای برهم زدن وحدت مذاهب صورت می گیرد، قدمت وحدت و شناخت سنی ها و شیعیان ایرانی از یکدیگر این نقشه ها را نقش برآب کرده است.

صمدی عنوان می دارد: حقیقت قضیه آن است که شاخصه های مختلف اهل سنت که در شهرهای مرزی هستند، هرگز تصور گزندی را از جانب شیعیان ندارند و هیچگاه به واژه اقلیت و اکثریتی که استکبار به دنبال پررنگ کردن آن است، توجه نکرده اند.

تدبیر کارساز

اعلام هفته وحدت در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تدبیر کارسازی بود که رویای دسیسه چینان آن سوی مرز را به کابوسی تبدیل کرد.

در ایران اسلامی، هفته وحدت حامل پیام مهمی است. این هفته و برگزاری جشن های پرشور و شکوه مردم مسلمان برای زاد روز فرخنده خاتم المرسلین حضرت محمد(ص) نشانه ای از اوج همزیستی افرادی است که هر روز با خلوص نیت رو به قبله می ایستند و به یک قبله واحد سلام می دهند، هر روز تورق در قرآن، به کلام وحی که از سوی جبرئیل به ارض رسیده است دل می سپارند و در تصمیم گیری ها، دعاوی حقوقی و سایر موارد نیز به مستندات دین اسلام تمسک می جویند.

در هفته وحدت که به برکت تاکیدات گسترده سه دهه اخیر.، فراتر از مرزها نیز جای گرفته است، شعار دوری از تفرقه افکنان تبلیغ می شود که برای اردوی دشمن سخت و جانکاه و آزار دهنده است.

پرچم محمد(ص) محور است

رضا صولتی از ساکنان منطقه مرزی خراسان رضوی با ارائه تصویری از وحدت مسرت بخش در استان و همگامی و همکاری پیروان مذاهب مختلف عنوان می دارد: همه، پیرو محمد مصطفی(ص) هستیم و از دین و آیین و روش و منش آن بزرگوار پیروی می کنیم.

وی با اشاره به این که اختلاف در برخی برداشت ها و همه مذاهب وجود دارد می گوید: مهم این است که در ایران مجالی برای سوء استفاده نمانده است، وحدت مردم، توطئه را خنثی و وحدت و باهم بودن را تقویت می کند.

وی تاکید می کند: وقتی تعصبات از در بیرون می رود، نسیم خوش همدلی و وحدت از پنجره وارد و روح و تن و ایمان مسلمان را طراوت می بخشد.

حرف آخر

برگزاری هفته وحدت در خراسان رضوی و روز ولادت محمد مصطفی(ص) انگیزه ای است تا شهرهای مختلف استان زینت شوند، چراغانی و نقل و شیرینی و مداحی و شور و هیجان جلوه های هفته وحدت در این سرزمین است.

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گزارش: محمد ابراهیمی