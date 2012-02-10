مجموعه ورزشی نگین پارسیان ساری بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه ورزشی نگین پارسیان ساری دارای سه سالن مجزا بوده که دو سالن آن مجهز به چمن مصنوعی برای انجام رشته فوتبال و یک سالن دیگر برای انجام بازی هایس والیبال و بسکتبال مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

معاون حقوقی امور مجلس و هماهنگی امور انسانی وزارت ورزش و جوانان عصر جمعه با حضور در شهرهای ساری و بهشهر، از طرحهای نیمه تمام ورزشی این شهرها بازدید کرد.

وی در این بازدیدها وعده داد: در آینده ای نزدیک این طرح ها به بهره برداری برسد.

سید احمد رسولی نژاد از روند احداث سالن ورزشی شهید هاشمی نژاد بهشهر بازدید کرد.

در این بازدید که با همراهی مدیرکل ورزش و جوانان مازندران انجام شد، معاون وزیر ورزش و جوانان از نزدیک در جریان روند احداث این پروژه و دلایل توقف سه ساله در اجرا و تکمیل آن قرار گرفت.

بازدید از استادیوم شش هزار نفری ماهفروجک و پیست دوچرخه سواری ساری، دیگر طرح هایی بود که روز جمعه توسط رسولی نژاد مورد بازدید قرار گرفت.

معاون وزیر ورزش و جوانان در نشست شورای اداری ورزش و جوانان مازندران نیز شرکت کرد.