به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی شامگاه دوشنبه در بازدید از سالن ورزشی شهید سلیمانی ماهفروجک شهرستان ساری و پیست دوچرخهسواری نیمهتمام این مجموعه، از واگذاری اختیارات لازم به استاندار مازندران برای تسریع در روند تکمیل پروژه خبر داد.
وزیر ورزش و جوانان در جریان این بازدید، با بررسی آخرین وضعیت اجرایی پروژه، اظهار کرد: برای تکمیل این مجموعه ورزشی، اختیارات لازم به استاندار مازندران واگذار میشود تا روند تکمیل پروژه با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساختهای ورزشی در استان مازندران افزود: تکمیل این پروژه میتواند نقش مؤثری در ارتقای سرانه ورزشی منطقه و پاسخگویی به نیازهای ورزشی جوانان و ورزشکاران شهرستان ساری داشته باشد.
گفتنی است سالن ورزشی شهید سلیمانی ماهفروجک و پیست دوچرخهسواری این مجموعه از پروژههای ورزشی نیمهتمام استان مازندران به شمار میرود که با تکمیل آن، بخشی از کمبودهای زیرساختی حوزه ورزش در مرکز استان جبران خواهد شد.
