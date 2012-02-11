اجرای پروژه عظیم جنگلکاری در کیانمهر کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی آقازاده در بازدید از اراضی 100 هکتاری جنوب شرق کیانمهر در منطقه 12 اظهار داشت: بخشی از این اراضی در اختیار بنیاد مسکن و بخشی دیگر در اختیار منابع طبیعی است که شهرداری قصد دارد طی تعامل و هماهنگی، در این اراضی پروژه جنگل کاری را اجرا کند.



احداث مرکز تفرج گاهی در اراضی کیانمهر



شهردار کلانشهر کرج افزود: پس از اجرای عملیات مذکور، این اراضی به مرکز تفرج گاهی بزرگی در شان استان البرز تبدیل خواهد شد.



احداث زمینهای ورزشی در پروژه جنگل کاری

وی اظهار داشت: طبق برنامه ریزی مقرر شده است که بعد از تجهیز این اراضی، زمینهای ورزشی پینت بال و گلف نیز احداث شود.



اجرای نهضت آسفالت در کرج / 800 میلیارد تومان بودجه سال آینده شهرداری



رئیس شورای اسلامی شهر کرج از اختصاص بودجه ای حدود 800 میلیارد تومان به شهرداری کرج طی سال آینده خبر داد و گفت: با آغاز به کار کارخانه آسفالت شهرداری کرج سال آینده نهضت آسفالت در این کلانشهر شکل می گیرد.



محمود دادگو اظهار داشت: با شکل گیری نهضت آسفالت در کلانشهر کرج تمامی معابر در مناطق دوازدهگانه بهسازی خواهد شد.

وی بر توسعه فضای سبز در تمامی مناطق کرج به ویژه مناطق محروم تاکید کرد و گفت: در این زمینه اعضای شورا دغدغه ویژه ای دارند.



پل سوم خرداد مهرشهر دو طرفه می شود



دادگو همچنین از تعریض بلوار ارم و اصلاح هندسی به منظور رفع مشکلات ترافیکی منطقه خبر داد و گفت: این اقدامات با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان انجام می شود.



رئیس شورای شهر کرج در بخش دیگری از صحبت خود از تصویب بودجه شهرداری کرج با اعتباری بیش از 800 میلیارد تومان خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از این بودجه به امور عمرانی اختصاص می یابد.



افتتاح پروژه مصلی مهرشهر



عضو شورای اسلامی شهر کرج از افتتاح فاز اول پروژه مصلی مهرشهر منطقه 4 شهرداری خبر داد و گفت: در این زمینه اعضای شورای اسلامی شهر توجه ویژه ای به مباحث فرهنگی دارند.



وی افزود: این مجموعه به همت موسسین و طی هماهنگی با رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور، فرمانداری، استانداری، شهرداری و شورای شهر احداث و امروز به بهره برداری رسید.



اختصاص اعتبار 150 میلیون تومانی برای اجرای فاز اول مصلی مهرشهر



وی گفت: فاز اول این مجموعه فرهنگی با اعتباری بالغ بر 150 میلیون تومان احداث شد که قرار است در آینده برای اجرای فاز دوم نیز 100 میلیون تومان اختصاص یابد.