به گزارش خبرگزاری مهر، سعید پورعلی در سخنانی، اظهار داشت: یک نقطه از شهر خرم‌آباد ساعاتی قبل هدف پرتابه دشمن آمریکایی قرار گرفت.

وی گفت: تیم‌های ارزیاب و امدادی بلافاصله پس از حمله دشمن به محل اعزام شده‌اند و اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام می‌شود.