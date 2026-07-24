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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۳۴

تیم‌های ارزیاب و امدادرسان به محل اصابت در خرم‌آباد اعزام شده‌اند

تیم‌های ارزیاب و امدادرسان به محل اصابت در خرم‌آباد اعزام شده‌اند

خرم‌آباد - معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، گفت: ساعاتی قبل، یک نقطه در خرم‌آباد هدف حمله دشمن آمریکایی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید پورعلی در سخنانی، اظهار داشت: یک نقطه از شهر خرم‌آباد ساعاتی قبل  هدف پرتابه دشمن آمریکایی قرار گرفت.

وی گفت: تیم‌های ارزیاب و امدادی بلافاصله پس از حمله دشمن به محل اعزام شده‌اند و اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام می‌شود.

کد مطلب 6897248

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