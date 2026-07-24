به گزارش خبرگزاری مهر، سعید پورعلی در سخنانی، اظهار داشت: یک نقطه از شهر خرمآباد ساعاتی قبل هدف پرتابه دشمن آمریکایی قرار گرفت.
وی گفت: تیمهای ارزیاب و امدادی بلافاصله پس از حمله دشمن به محل اعزام شدهاند و اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام میشود.
خرمآباد - معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، گفت: ساعاتی قبل، یک نقطه در خرمآباد هدف حمله دشمن آمریکایی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، سعید پورعلی در سخنانی، اظهار داشت: یک نقطه از شهر خرمآباد ساعاتی قبل هدف پرتابه دشمن آمریکایی قرار گرفت.
وی گفت: تیمهای ارزیاب و امدادی بلافاصله پس از حمله دشمن به محل اعزام شدهاند و اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام میشود.
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