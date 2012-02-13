کتابخانه فاطمه ها کوچکترین کتابخانه کشور

به گزارش خبرنگار مهر، کوچکترین کتابخانه کشور در روستای دهکهان شهرستان کهنوج فعال است، جالب است بدانید این کتابخانه 3عضو دارد که نام هر سه نفر فاطمه است از این رو این کتابخانه فاطمه ها نام دارد.

این کتابخانه در اتاقی گلی و قدیمی با سقفی چوبی راه اندازی شده است بچه ها در کتابخانه هم قرآن، هم درس و هم نماز می خوانند و هم کارهای فرهنگی دیگر انجام می دهند.

محمد میرشکار، موسس این کتابخانه در گفتگو با مهر اظهارداشت: این کتابخانه در اتاقی گلی خانه اش با 40 جلد کتاب در سال 89 راه اندازی کرده است که در همان روز اول سه نفر عضو شدند و هر سه فاطمه نام دارند.

وی گفت: بچه ها علاوه بر اینکه در این کتابخانه مطالعه می کنند کارهای فرهنگی دیگر را نیز انجام می دهند. انجام بازیهای سنتی صنایع دستی از جمله این برنامه ها است.

میرشکاری با بیان خاطرهای از فاطمه ها پرداخت و گفت: در گرمای تابستان در منزل خواب بودم احساس کردم کسی در اتاق نشسته بیدار شدم دیدم هر سه فاطمه منتظر باز شدن پلکهای چشمان من هستند. تا زودتر درب کتابخانه را باز کنم که نشان از علاقه آنها است.

هر سه فاطمه از نحوه فعلیتشان در کتابخانه گفتند. یکی از فاطمه ها گفت: علاوه بر عضویت مسئول آموزشی کتابخانه است بازیهای سنتی و آداب و رسوم روستا را از بزرگترها می پرسد و سپس آنها را به بچه های روستا آموزش می دهد.

یکی دیگر از فاطمه ها مسئول اقتصادی کتابخانه است وی گفت: که در این مکان با تولید صنایع دستی روستا و فروش آنها کتاب خریداری می کند.

یکی دیگر از فاطمه ها مسئول فرهنگی کتابخانه است و مسائل فرهنگی از جمله توجه و دیدن برنامه های تلویزیون – فیلم سینمایی سپس برگرداندن و خلاصه کردن آنها به زبان و گویش محلی به بچه های روستا که هدف حفظ گویش محلی روستائیان انجام می شود.

هر سه آنها از انگیزه عضویت خود در کتابخانه گفتند که پر کردن اوقات فراغت و علاقه به کتاب خواندن از جمله آنها است.



فاطمه ها در این کتابخانه نماز جماعت، دعای کمیل و دعای ندبه می خوانند و مسائل خود را نیز در این مکان آموزش می بینند.