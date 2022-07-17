خلخال فاقد کتابخانه مناسب و در شأن مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، مریم محمدی ظهر یکشنبه در جلسه انجمن کتابخانههای عمومی خلخال اظهار کرد: شهر خلخال فاقد کتابخانه مناسب در شأن و منزلت مردم فرهنگ دوست این منطقه است و تنها کتابخانه آن عمری ۹۶ ساله دارد.
وی با انتقاد از تأخیر در اجرای ساخت پروژه کتابخانه این شهرستان گفت: کتابخانه مرکزی خلخال به مساحت ۵۵۰ مترمربع و با زیربنای هزار و ۵۰ مترمربع در سه طبقه پس از ۱۱ سال هنوز پیشرفت فیزیکی ۱۰ ساله دارد و به صورت نیمه کاره رها شده است.
مدیر کتابخانههای عمومی خلخال با بیان اینکه بیش از چهار هزار نفر از مردم خلخال عضو فعال کتابخانههای عمومی بوده، تصریح کرد: اجرای مستمر برنامههای فرهنگی، قرآنی و هنری در کتابخانههای عمومی شهری و روستایی این شهرستان موجب افزایش علاقه برای عضویت و فعالیت در این مراکز شده است.
محمدی ادامه داد: در کتابخانه این شهرستان تمامی خدمات از جمله امانت کتاب، سالنهای مطالعه، قرائتخانه و برنامههای جانبی از جمله قرائت شعر، مقاله، کتاب نویسی، برنامههای فرهنگی، برنامههای محتوایی، برنامههای رونمایی از کتاب نویسندگان منطقه ارائه میشود و مردم نیز استفاده میکنند.
وی همچنین از اجرای طرح ایجاد نشاط اجتماعی و تکریم سالمندان و بازنشستگان در تمام کتابخانههای عمومی شهری و روستایی این شهرستان خبر داد و افزود: طرح تکریم سالمندان و بازنشستگان دستگاههای اجرایی مختلف و بازنشستگان نیروهای مسلح در هشت باب کتابخانه عمومی شهری و روستایی این شهرستان در حال اجرا است.
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