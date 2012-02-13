انتشار کتاب‌ کودک نیازمند حمایت/ تاکید بر بومی سازی تصویرگری کتاب کودک

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون استاندار قم گفت: برنامههای فرهنگی از جمله برگزاری نمایشگاههای کتاب جزو اولویتهای استانداری قم است.
محسن محرری در حاشیه بازدید از نخستین نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان، با بیان اینکه برگزاری چنین نمایشگاههایی به صورت تخصصی موجب افزایش قدرت انتخاب مخاطبان میشود، گفت: اکنون فرصت مناسبی به منظور تامین نیازهای فرهنگی و مطالعاتی کودکان و نوجوانان استان قم به وجود آمده است و امیدواریم والدین نسبت به این امر توجه لازم را داشته باشند.
وی با اشاره به حضور اقشار مختلف مردم به همراه فرزندانشان در این نمایشگاه ابراز کرد: مسئولان فرهنگی استان نیز باید از فرصت به دست آمده نهایت استفاده را برده و اثرگذاری بهتر و بیشتری بر نسل آینده کشور داشته باشند.
محرری ادامه داد: وضعیت فرهنگی و مذهبی قم و نیز ورود سالانه بیش از 15 میلیون زائر به این شهر فضایی را فراهم میسازد که فعالیتهای این چنین در قم افزایش یافته و نسبت به توسعه فرهنگ دینی و مذهبی اقدامات مناسبتتری صورت گیرد.
انتخاب کتاب سال کودک و نوجوان آغاز راهی روشن است
رئیس اتحادیه ناشران استان تهران در حاشیه بازدید از نخستین نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان اظهار کرد: برگزاری جشنواره ملی کتاب کودک و نوجوان آغاز حرکت مثبتی برای افزایش کیفیت کتابهای این گروه سنی است.
نادر قدیانی وی در خصوص آینده نشر کودک و نوجوان در ایران گفت: نویسندگان و تصویرگران بسیار توانایی پس از انقلاب اسلامی در کشور ما رشد یافته و در میان متخصصان این رشته در جهان خوش درخشیدهاند.
نبود ماشین آلات و تجهیزات مدرن مشکل نشر در کشور
وی مشکل نشر در کشور را نبود ماشینآلات و تجهیزات مدرن چاپ دانست و تصریح کرد: امیدواریم مسئولان دولتی و فرهنگی کشور نسبت به ورود تکنولوژیهای برتر چاپ به کشور تلاش کنند تا شاهد افزایش کیفی کتابهای ایرانی باشیم.
قدیانی با اشاره به کیفیت برگزاری نخستین نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان اظهار کرد: برگزارکنندگان این نمایشگاه باید نسبت به استفاده از مدیریت الکترونیکی رویکرد مثبتی داشته و ثبتنام از ناشران به ویژه ناشران غیر بومی را حداقل سه ماه قبل از برگزاری نمایشگاه انجام دهند.
وی با بیان اینکه این امر موجب افزایش کیفی ناشران خواهد شد، گفت: اطلاع ناشران از کیفیت غرفههای در نظر گرفته شده و فضای نمایشگاه سبب میشود که آنها با حداکثر توان به ارائه محصولات خود بپردازند.
وی با بیان اینکه برای گسترش فرهنگ کتابخوانی در کشور باید از کودکان شروع کرد افزود: برای هرچه بهتر برگزار شدن چنین نمایشگاههایی باید ستاد دائمی وجود داشته باشد و برنامهریزیهای مربوط به سال آینده را از هماکنون انجام دهند.
انتشار کتابهای کودک و نوجوان نیازمند حمایت مسئولان
دبیر جشنواره ملی انتخاب کتاب سال کودک و نوجوان در خصوص برگزاری نمایشگاه ملی تخصصی کتاب کودک و نوجوان بر ضرورت حمایت هرچه بیشتر مسئولان از کتابهای کودک و نوجوان تاکید کرد و گفت: تجلیل از صاحبان اندیشههای نو و نویسندگان برجسته در حوزه کتاب کودک مشوقی است برای دیگر افراد تا به افزایش کیفیت کارهای خود همت گمارند.
حجت الاسلام عبدالله حسن زاده آملی با بیان اینکه مجموعه تولید کتاب کودک در قم بسیار فعال است، یادآور شد: انتشار کتابهای کودک و نوجوان نیازمند حمایت مسئولان است تا پشتوانهای قوی برای نویسندگان و ناشران به وجود آید تا با خاطری آسوده به فعالیت خود ادامه داده و نیاز مطالعاتی فرزندان این مرز و بوم را تامین کنند.
وی حمایت بیشتر از نشر کودک و نوجوان را موجب رشد کیفی این حوزه دانست و افزود: در حال حاضر نشر کودکان و نوجوانان در سطح کشور به ویژه شهر قم، وضعیت مناسبی دارند اما وجود برخی ناشران که تنها به کارهای بازاری میاندیشند، لطماتی را به این حوزه وارد میسازد.
مدیرمسئول نشریه سلام بچهها گفت: برخی از ناشران تنها به مراحل چاپ و تولید کتاب و نیز کیفیت بالای کاغذ میپردازند در حالی که باید گروهی را به منظور بررسی محتوای کتابهای در دست انتشار تعیین کرده و نظارت کافی در متن آثار صورت گیرد.
دبیر جشنواره ملی انتخاب کتاب سال کودک و نوجوان با بیان اینکه این مشکلات موجب شده است که حجم گستردهای از نشریات کودک، وابسته به ارگانهای دولتی باشند یادآور شد: برخی از مجلات خصوصی نیز در این میان برای ادامه حیات خود به سمت چاپ تبلیغات در حجم بالا میشوند در حالی که ورود این گونه مسائل به نشریات کودک، خطرآفرین خواهد بود.
جشنواره کتاب کودک موجب جذب دیگر ناشران میشود
مدیر انتشارات حدیث نینوا گفت: افزایش رقابت میان ناشران کودک علاوه بر بالا رفتن سطح کیفی کارها موجب جذب دیگر ناشران برای فعالیت در حوزه نشر کودک میشود.
رضا نصراللهی اظهار کرد: برگزاری نخستین جشنواره ملی انتخاب کتاب سال کودک و نوجوان در قم اهمیت فراوانی دارد زیرا ناشرین زیادی در قم در حوزه نشر کودک مشغول به فعالیت بوده و کارهای آنها قابلیت عرضه به خارج از کشور را نیز دارد.
وی با بیان این که این جشنوارههای تخصصی موجب آشنایی دیگر شهرها و حتی مردم سایر کشورها با فعالیتهای ناشران قم خواهد شد، افزود: افزایش رقابت میان ناشران کودک علاوه بر بالا رفتن سطح کیفی کارها موجب جذب دیگر ناشران برای فعالیت در حوزه نشر کودک میشود.
مدیر انتشارات حدیث نینوا ابراز کرد: قم شهری مذهبی است و در این میان کتب دینی حرف بیشتری برای گفتن دارند بنابراین باید با برگزاری چنین جشنوارههای زمینه معرفی این آثار را به دیگران فراهم کنیم.
تاکید بر برگزاری کلاسها و جلسات آموزشی در حاشیه نمایشگاه کتاب
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قم گفت: اگر به همراه برگزاری نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان، کلاسهای آموزشی و جلسات پرسش و پاسخ برای جوانان نیز در نظر گرفته شود، استقلال نمایشگاه معنا مییابد.
جعفر فرشچی در حاشیه بازدید از نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان ابراز داشت: در این نمایشگاه علاوه بر توجه به حوزه کودک و نوجوان، اهتمام به حوزه جوانان نیز میتوانست مورد توجه بیشتری قرار گیرد و محلهایی برای پاسخگویی به سئوالات جوانان فراهم شود.
وی تصریح کرد: با وجود برگزاری سه نمایشگاه به فاصله کوتاهی از یکدیگر، اما نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان توانست مخاطبان خود را پیدا کند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قم بیان داشت: اگر به همراه برگزاری نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان، کلاسهای آموزشی و جلسات پرسش و پاسخ برای جوانان نیز در نظر گرفته شود، استقلال نمایشگاه معنا مییابد.
وی اضافه کرد: برگزاری نمایشگاهها در قم باید به سمتی برود که به جامعه جوان در استان توجه بیشتری داده و برای آنان جذابیت داشته باشد.
حوزه کتاب کودک و نوجوان نیازمند توجه بیشتری است
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم در حاشیه بازدید از نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان اظهار داشت: در این نمایشگاه ناشران عناوین خوب و جدیدی عرضه کردند که دارای جذابیت است.
یونس عالی پور با بیان این که استان قم این ظرفیت را دارد که در سال چندین نمایشگاه کتاب در بخشهای مختلف از جمله حوزوی، دانشگاهی، عمومی و کودک و نوجوان برگزار کند، یادآور شد: استان قم توانسته است در ماههای پایانی سال نسبت به برگزاری نمایشگاههای مختلف کتاب اقدام کند.
وی افتتاح نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان را طلیعه و افتتاح مناسبی برای توجه به حوزه کتاب کودک و نوجوان دانست و گفت: اگر با برنامه و تقسیمبندی جامعه هدف بر روی بحث انتشارات کار کرده و جامعه هدف را مانند عنوان دانشگاهی، حوزوی، کتاب عمومی و … تقسیم بندی کنیم، به نتیجه خواهیم رسید.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم در ادامه اظهار داشت: برای برگزاری نمایشگاه کتاب دو انتظار وجود دارد که یکی عرضه عناوین جدید و دیگری توجه به قیمت کتابهای عرضه شده است.
وی گفت: همچنین میتوان برای بخشهای مختلف یارانه در نظر گرفت که در این صورت قیمت کتاب ارزان شده و نمایشگاه با استقبال هرچه بیشتر مردم مواجه میشود.
حمایت از ناشران فعال در چاپ کتاب کودک و نوجوان
معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش قم در حاشیه بازدید از نخستین نمایشگاه ملی تخصصی کتاب کودک و نوجوان، با اشاره به گستردگی وسایل ارتباطی اظهار داشت: با وجود این ابزارهای جدید، کتاب هیچگاه کهنه نمیشود و دانشآموز میتواند ارتباط صمیمیتری با آن برقرار کند.
ناصر حمزه ای تصریح کرد: نبوغ افراد در نوشتن داستان و رمان و نقاشی در کتابهای کودک باید جایی خود را نشان دهد و نمایشگاه کتاب بهترین مکان برای شناخت استعدادهاست.
همخوانی با آرمان ها و ارزشهای پذیرفته شده یک فرهنگ از ویژگی های یک کتاب خوب
وی به ویژگیهای یک کتاب خوب اشاره کرد و افزود: برای بررسی یک کتاب خوب در وهله اول باید به محتوای آن توجه و بررسی کرد که آن کتاب تا چه اندازه با آرمانها و ارزشهای پذیرفته شده یک فرهنگ همخوانی دارد.
معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش قم ادامه داد: رواننویسی از دیگر ویژگیهای یک کتاب خوب است، اینکه کتاب چگونه توانسته با مخاطب خود ارتباط برقرار کند از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و در رمان نویسی این مقوله بیشتر مورد توجه قرار میگیرد.
وی توجه به گرافیک و طراحی روی جلد را نیز در انتخاب کتاب کودک و نوجوان موثر دانست و افزود: همه این زیباییها کمک میکند تا یک کودک به محتوای کتاب هدایت شود.
حمزه ای تاکید کرد: بهترین راه هدایت فکری نسل جدید ارائه و ترویج این ارزشها و فرهنگهای پذیرفته شده به وسیله کتاب است.
وی ابراز داشت: ممیزیها و ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی که مجوز چاپ کتاب را صادر میکنند باید بیشتر نظارت کرده و مراقبت کنند تا کودکان ما ناخواسته به سمت و سویی نروند که برخلاف ارزشهای ملی ما باشد.
بومیسازی تصویرگری کتاب کودک با توجه به فرهنگ ایرانی اسلامی
یکی از تصویرگران کتاب کودک گفت: استفاده از مضامین ملی و مذهبی ایرانی موجب پیدایش نوع جدیدی از تصاویر کتابهای کودکان و نوجوانان متناسب با فرهنگ ایرانی و اسلامی خواهد شد.
پریسا حیدری در رابطه با وضعیت کنونی تصویرگری کتاب کودک در ایران اظهار کرد: جایگاه این رشته هنری هنوز به طور کامل در کشور ما مشخص نشده است.
وی افزود: یکی از مشکلات تصویرگری کتاب کودک و نوجوان در ایران، عدم آموزش صحیح و کاربردی این رشته در دانشگاهها است، زیرا دانشجویان تنها در ترمهای آخر تحصیلی با کارهای عملی در این زمینه آشنا شده و اقدام به فعالیت میکنند.
این تصویرگر کتاب کودک با اشاره به وجود تکنیکهای فراوان در حوزه کتاب کودک و نوجوان گفت: نحوه اجرای این تکنیکها در کشور ما چندان حرفهای نیست هرچند در مقایسه با سالهای گذشته، شاهد پیشرفتهای قابل ملاحظهای در این عرصه هستیم.
وی ابراز کرد: تعداد تصویرگران کتاب کودک در ایران متناسب با جمعیت این قشر از جامعه نیست ضمن اینکه کارهای کلیشهای و تقلید از تصویرسازیهای اروپایی و غربی نیز مشکل دیگری است که کتابهای ایرانی با آن روبهرو هستند.
حیدری با تاکید بر بومیسازی هنر تصویرگری کتاب کودک در ایران افزود: استفاده از مضامین ملی و مذهبی ایرانی موجب پیدایش نوع جدیدی از تصاویر کتابهای کودکان و نوجوانان متناسب با فرهنگ ایرانی و اسلامی خواهد شد.
اخبارنمایشگاه کتاب کودک قم
انتشار کتاب کودک نیازمند حمایت/ تاکید بر بومی سازی تصویرگری کتاب کودک
قم - خبرگزاری مهر: انتشار کتاب کودک و نوجوان نیازمند حمایت، جشنواره کتاب کودک موجب جذب دیگر ناشران میشود، تاکید بر برگزاری کلاسها و جلسات آموزشی، بومیسازی تصویرگری کتاب کودک با توجه به فرهنگ ایرانی اسلامی و ... از جمله اخبار نخستین نمایشگاه ملی تخصصی کتاب کودک و نوجوان در قم است.
به گزارش خبرگزاری مهر، معاون استاندار قم گفت: برنامههای فرهنگی از جمله برگزاری نمایشگاههای کتاب جزو اولویتهای استانداری قم است.
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