برگزاری کلاس داوری درجه سه بسکتبال در بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، یک دوره کلاس داوری درجه سه بسکتبال با همکاری دانشگاه آزاد بوشهر و هیئت بسکتبال استان از تاریخ 23 بهمن ماه با حضو27 نفر آغاز شد.

این کلاس به مدرسی آقای سلیمیان مدرس فدراسیون بسکتبال کشور بصورت تئوری و عملی تا تاریخ 28 بهمن ماه در دانشگاه آزاد بوشهر ادامه خواهد داشت.

پیاده‌روی خانوادگی در ساحل دیر برگزار شد

به مناسبت دهه مبارک فجرانقلاب اسلامی پیاده روی خانوادگی در ساحل بندر دیر با شرکت گسترده مردم برگزار شد.

رئیس ورزش و جوانان شهرستان دیردر حاشیه این آیین گفت: در این پیاده روی بیش از یک هزار و200 نفرازمردم دیر مسافت سه کیلومتر از پارک ساحلی خلیج فارس تا انتهای جنگل حرا را پیاده روی کردند.

محمد بحرینی نژاد افزود: درپایان این آیین به قید قرعه به تعداد100 نفرهدایایی تقدیم شد.ورزش‌های همگانی تاثیر بسزایی درایجاد فرهنگ ورزش کردن وشادابی در خانوده ها دارد.

برگزاری نخستین کلاس داوری والیبال ساحلی در بوشهر

نخستین کلاس داوری والیبال ساحلی استان زیر نظر هیئت والیبال استان و کمیته ساحلی در بوشهر آغاز شد.

این کلاس با حضور 25 نفر از تاریخ 23 بهمن ماه لغایت 28 بهمن ماه بصورت تئوری و عملی زیر نظر آقای انصاری تنها داور والیبال ساحلی ومدرس فدراسیون کشور برگزار می‌شود.

قهرمانی هندبال جوانان برازجان در استان

هفته گذشته مسابقات هندبال قهرمانی جوانان استان بوشهر برگزار شد که تیم هیئت هندبال برازجان توانست میزبان خود تیم هیئت هندبال بوشهر را با اقتدار و با نتیجه 27 بر 9 شکست دهد.

تیم بوشهر که توان مقابله با تیم برازجان را در خود نمی‌دید در بازی برگشت حاضر نشد تا هیات هندبال برازجان به عنوان نماینده استان بوشهر برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور انتخاب شود.

تیم برازجان هم اکنون در بهبهان حضور دارد و در حال انجام بازی‌های خود است. تیم هندبال جوانان برازجان سابقه کسب مقام اول و سوم بازی های قهرمانی کشور را در کارنامه دارد.

تیم پیکان ریز قهرمان مسابقات فوتسال دهه مبارک فجر شد

یک دوره مسابقات فوتسال به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر با حضور شش تیم در سالن خلیج فارس شهرستان ریز برگزار شد که در پایان تیم پیکان ریز موفق شد در حضور بیش از یک هزار نفر تماشاگر تیم شهاب قلعه کهنه و پشتو را شکست داده و به عنوان قهرمانی این مسابقات دست پیدا کند و همچنین تیم دره بان نیز عنوان سومی این مسابقات را بدست آورد.

در پایان و به رسم یادبود به تیم قهرمان و دوتیم برترجام همراه با لوح یادبود اهدا شد.

کلاس مربیگری درجه سه بدمینتون ویژه بانوان در بوشهر

هیئت بدمینتون با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان اقدام به برگزاری کلاس درجه سه مربیگری بدمینتون نموده است.

این کلاس از مورخ شش اسفند لغایت دهم در سالن اختصاصی بدمینتون واقع در انتهای مجموعه ورزشی شهید بهشتی بوشهر است.



هفته دوازدهم لیگ فوتسال استان بوشهر



در ادامه مسابقات لیگ فوتسال استان و از هفته دوازدهم این رقابت ها در سطح استان دیدارهایی انجام شد که نتایج آن به قرار زیر است.

پاس گناوه ۲ تابان بوشهرصفر

فجر دیر ۲ پرسپولیس بوشهر ۲

قائم گناوه ۲ اتحاد رود فاریاب ۱

پرسپولیس دیر ۲ شهرداری جم ۱