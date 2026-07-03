«همنوردان گناوه» قهرمان هندبال نونهالان دختر استان بوشهر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات هندبال قهرمانی نونهالان دختر استان بوشهر، گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان و شهدای اقتدار طی روزهای ۱۱ و ۱۲ تیرماه با حضور تیم‌های فجر کنگان، ایرانیان بوشهر، ستارگان سیراف، همنوردان گناوه و پیکان ریز به میزبانی شهرستان کنگان برگزار شد و نونهالان هندبالیست استان در فضایی رقابتی و باکیفیت، توانمندی‌های خود را به نمایش گذاشتند.

رئیس هیئت هندبال استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگاران با ابراز رضایت از سطح کیفی مسابقات اظهار کرد: رقابت‌ها از سطح فنی بسیار خوبی برخوردار بود و استعدادهای ارزشمندی در این دوره حضور داشتند.

رضا عباسی افزود: این ورزشکاران آینده‌سازان هندبال استان هستند و با هدف استعدادیابی، منتخب این مسابقات روز ۲۱ تیرماه در رقابت‌های کشوری طرح شهاب حضور خواهند یافت تا زمینه معرفی بازیکنان شایسته به اردوهای تیم ملی فراهم شود.

وی افزود: رقابت‌های قهرمانی نونهالان کشور (طرح شهاب) در بخش دختران از ۲۱ تا ۲۶ تیرماه به میزبانی استان اصفهان برگزار خواهد شد و استان بوشهر با تکیه بر استعدادهای شناسایی‌شده در این مسابقات، امیدوار به حضوری موفق در این رویداد ملی است.

برگزاری این مسابقات با همکاری هیئت هندبال استان بوشهر، هیئت هندبال و اداره ورزش و جوانان شهرستان کنگان، شهرداری و شورای اسلامی بندر کنگان انجام شد و بار دیگر ظرفیت شهرستان کنگان در میزبانی رویدادهای مهم ورزشی استان را نشان داد.

در پایان این مسابقات، تیم همنوردان گناوه عنوان قهرمانی را از آن خود کرد، پیکان ریز نایب‌قهرمان شد و فجر کنگان بر سکوی سوم ایستاد.

در بخش انفرادی نیز هستیا ولی‌زاده از تیم همنوردان گناوه عنوان گلزن برتر مسابقات را کسب کرد و فاطیما بحرینی از تیم ستارگان سیراف به عنوان بهترین بازیکن رقابت‌ها معرفی شد.

مراسم اختتامیه این دوره از مسابقات با حضور دکتر اخلاقی معاون سیاسی، فرمانداری کنگان، رضا عباسی رئیس هیئت هندبال استان بوشهر، خانم پالیزدان معاون امور بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان، بحرینی‌نژاد رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کنگان، خانواده‌های معظم شهیدان احسان حاجیان و عبدالله اصل‌علوان، متین دبیر هیئت هندبال استان، ایدانی شهردار کنگان و غلامی رئیس کمیسیون ورزش شورای شهر کنگان برگزار و از تیم‌ها و نفرات برتر تجلیل شد.



