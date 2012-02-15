درمانگاه دندانپزشکی ویژه بیماران خاص در آمل ایجاد می شود

عباس علی کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای ساخت و تجهیز درمانگاه تخصصی دندانپزشکی برای بیماران خاص آمل حدود 400 میلیون ریال هزینه شده است.



وی افزود: این مرکز درمانی هفته نخست اسفند ماه با حضور مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مازندران و شهرستان آمل افتتاح خواهد شد.



سرپرست بیمارستان امام رضا (ع) آمل ادامه داد: با توجه به اینکه درمان دندانپزشکی بیماران خاص باید در شرایط ویژه صورت گیرد، با همکاری دفتر بیماریهای خاص معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران و بیمارستان امام رضا (ع) آمل، درمانگاه تخصصی دندانپزشکی برای بیماران خاص ایجاد شد.



کمالی ادامه داد: این مرکز درمانی قابل ارائه خدمات به بیماران خاص از کل مازندران خواهد بود.



وی، از کمک 30 میلیون ریالی خیر آملی برای خرید تجهیزات پزشکی به بیمارستان امام رضا (ع) آمل خبر داد و گفت: حاج رمضان رجبی بورانی خیر آملی این اقدام را با هدف کمک به بیماران و رفاه حال آنان انجام داده است.



سرپرست بیمارستان امام رضا (ع) آمل ادامه داد: خیران آملی امسال کمک های قابل توجهی برای ساخت و تجهیزات درمانی این بیمارستان داشتند.



بیمارستان امام رضا (ع) در شهرستان آمل، با بیش از 200 تخت فعال یکی از بیمارستانهای محوری در شهرهای مرکزی مازندران است.