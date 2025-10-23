به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجیپور بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از مرکز رادیوتراپی بیمارستان امام علی (ع) آمل اظهار داشت: خوشبختانه به همت خیر ارجمند، حاج آقای حسینی، مدرنترین دستگاه رادیوتراپی روز دنیا در این بیمارستان نصب و راهاندازی شده است که به اذعان متخصصان، در سطح کشور بینظیر است.
وی افزود: این دستگاه در راستای ارتقای خدمات درمانی بیماران سرطانی شهرستان آمل و مناطق اطراف تهیه شده و بهزودی مراسم رسمی افتتاح آن برگزار خواهد شد.
نماینده مردم آمل در مجلس با اشاره به نقش آمل بهعنوان شهرستان معین درمانی برای شهرهای اطراف گفت: روزانه بیماران بسیاری از شهرستانهای مجاور برای دریافت خدمات تخصصی به آمل مراجعه میکنند و این موضوع لزوم توسعه تجهیزات پزشکی و مراکز درمانی در شهرستان را دوچندان میکند.
حاجیپور خاطرنشان کرد: در جریان بازدید امروز از مرکز رادیوتراپی، با پیگیریهای انجامشده و قول مساعد حاج آقای حسینی، مقرر شد دستگاه سیتی آنژیو نیز برای خدمات تشخیصی بیماران قلبی تا پایان امسال وارد آمل شده و در یکی از مراکز درمانی شهرستان مستقر شود.
وی تصریح کرد: با توجه به هزینههای سنگین خرید این تجهیزات و محدودیت بودجههای دولتی در حوزه سلامت، حضور خیران نیکاندیش در تأمین نیازهای درمانی مردم اقدامی ارزشمند و ماندگار است.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی در پایان از زحمات رئیس شبکه بهداشت و درمان، مدیران بیمارستانها و پزشکان متخصص شهرستان آمل قدردانی کرد و گفت: این تلاشها در جهت خدمترسانی بهتر به مردم بزرگ و ولایتمدار آمل شایسته تقدیر است.
