۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۴۶

حاجی پور: مدرن‌ترین دستگاه رادیوتراپی در بیمارستان آمل نصب شد

آمل - نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی از راه‌اندازی مدرن‌ترین دستگاه رادیوتراپی روز دنیا در بیمارستان امام علی (ع) خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجی‌پور بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از مرکز رادیوتراپی بیمارستان امام علی (ع) آمل اظهار داشت: خوشبختانه به همت خیر ارجمند، حاج آقای حسینی، مدرن‌ترین دستگاه رادیوتراپی روز دنیا در این بیمارستان نصب و راه‌اندازی شده است که به اذعان متخصصان، در سطح کشور بی‌نظیر است.

وی افزود: این دستگاه در راستای ارتقای خدمات درمانی بیماران سرطانی شهرستان آمل و مناطق اطراف تهیه شده و به‌زودی مراسم رسمی افتتاح آن برگزار خواهد شد.

نماینده مردم آمل در مجلس با اشاره به نقش آمل به‌عنوان شهرستان معین درمانی برای شهرهای اطراف گفت: روزانه بیماران بسیاری از شهرستان‌های مجاور برای دریافت خدمات تخصصی به آمل مراجعه می‌کنند و این موضوع لزوم توسعه تجهیزات پزشکی و مراکز درمانی در شهرستان را دوچندان می‌کند.

حاجی‌پور خاطرنشان کرد: در جریان بازدید امروز از مرکز رادیوتراپی، با پیگیری‌های انجام‌شده و قول مساعد حاج آقای حسینی، مقرر شد دستگاه سی‌تی آنژیو نیز برای خدمات تشخیصی بیماران قلبی تا پایان امسال وارد آمل شده و در یکی از مراکز درمانی شهرستان مستقر شود.

وی تصریح کرد: با توجه به هزینه‌های سنگین خرید این تجهیزات و محدودیت بودجه‌های دولتی در حوزه سلامت، حضور خیران نیک‌اندیش در تأمین نیازهای درمانی مردم اقدامی ارزشمند و ماندگار است.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی در پایان از زحمات رئیس شبکه بهداشت و درمان، مدیران بیمارستان‌ها و پزشکان متخصص شهرستان آمل قدردانی کرد و گفت: این تلاش‌ها در جهت خدمت‌رسانی بهتر به مردم بزرگ و ولایت‌مدار آمل شایسته تقدیر است.

