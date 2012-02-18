همه مدارس ابتدایی البرز مربی بهداشت دارند/ نیاز به 50 نیروی جدید

وصی الله شاهمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر همه مدارس ابتدایی استان مربی بهداشت دارند و در این بخش کمبود نیرو وجود ندارد.



وی با اشاره به طرح 3-3-6 یادآور شد: با اجرای طرح 3-3-6 و از سال تحصیلی جدید و افزایش مدارس ابتدایی، نیاز به جذب 50 مربی بهداشت پیش بینی می شود و برای تامین آن باید از الان برنامه ریزی کرد.



به گفته شاهمرادی در اختصاص مربی بهداشت، اولویت تامین نیرو با مدارس ابتدایی است به این دلیل که دانش آموزان در سنین کودکی و پرتحرک قراردارند و در رعایت مسائل بهداشتی غفلت می کنند.



وی همچنین گفت: بیش از نیمی از مدارس راهنمایی نیز مربی بهداشت مورد نیازشان تامین شده است و به ترتیب دبیرستانهای دخترانه و بعد دبیرستانهای پسرانه در اولویت قرار دارند.

شاهمرادی اظهار داشت: مربی بهداشت در مدارس نقش کلیدی دارد و در پیشگیری از بروز بسیاری از آسیبهای اجتماعی موثر است.

وی ادامه داد: توجه به بهداشت مدارس و ارتقای سلامت یکی از اولویتهای آموزش و پرورش است که تلاش می شود در این راستا با برنامه ریزی بهتردر راستای ارتقای سلامت گام برداشته شود.