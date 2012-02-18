به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای توجه مسئولان شهری قم به فضای سبز شهری، در یک ماه گذشته بیش از 68 هزار نهال در این شهر کاشته شد.



شهردار قم با اشاره به آغاز طرح کاشت 124 هزار اصله نهال در شهر قم از ابتدای دی ماه، تصریح کرد: در هفته درختکاری که در اسفندماه قرار دارد آخرین درخت این طرح را غرس می‌کنیم.



محمد دلبری تاکید کرد: در قالب همین طرح تا آخر هفته گذشته بیش از 68 هزار اصله نهال در شهر قم غرس شده است.



وی از افزایش سرانه فضای سبز شهری در قم خبر داد و اظهار کرد: در این مدت که فضای بوستان‌ها و پارک‌ها را فعال کرده‌ایم، توانسته‌ایم سرانه فضای سبز را از 14.2 مترمربع به 15 متر برسانیم.



شهردار قم در عین حال گفت: البته هنوز به نقطه مطلوب سرانه فضای سبز که 25 متر مربع است فاصله زیادی داریم.



جانمایی 40 مکان برای عرضه میوه شب عید



به منظور تسهیل در تامین میوه شب عید شهروندان قم 40 مکان برای ایجاد غرفه‌های عرضه سیب و پرتقال شناسایی و جانمایی شده است.



معاون ساماندهی سازمان میادین و تره‌بار شهرداری قم اظهار داشت: حدود 60 مکان برای ایجاد غرفه‌های عرضه میوه شناسایی شده که با بررسی‌های انجام شده در کارگروه خدمات و ساماندهی مشاغل شهری 40 مکان جانمایی شده است.



مهدی یزدی اضافه کرد: در هفته‌های گذشته جلسات متعددی برای تامین میوه شب عید در معاونت برنامه‌ریزی استانداری برگزار شد و با همکاری اداره کل صنعت، معدن و بازرگانی و مجمع امور صنفی مشکلی در تامین میوه شب عید نخواهیم داشت.



وی با اشاره به هماهنگی‌های انجام شده با شهرداران مناطق هشت گانه برای ایجاد غرفه‌های عرضه میوه اظهار داشت: این غرفه‌ها با سازه‌های متحدالشکل به مدت یک ماه تا 40 روز در سطح شهر برپا می‌شود تا شهروندان در تامین میوه شب عید با مشکل مواجه نشوند.



یزدی به تفاوت غرفه‌های امسال با سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: امسال سعی داریم چند متر به فضای تعدادی از چادرهای عرضه میوه اضافه کنیم تا در کنار سیب و پرتقال، آجیل و خشکبار هم عرضه شود.



معاون سازمان میادین و تره‌بار شهرداری قم عرضه ماهی زنده شب عید را یکی دیگر از تمهیدات این سازمان برای رفاه شهروندان برشمرد و تاکید کرد: در این زمینه با یکی از شرکت‌های عرضه ماهی زنده هماهنگی شده تا ماهی زنده زیر قیمت بازار به شهروندان عرضه شود.



یزدی اظهار امیدواری کرد که با تلاش‌های انجام شده خدمات خوبی به شهروندان در ایام نوروز امسال ارائه شود.



جدول‌های معابر قم "سبز و سفید" می‌شود



هر ساله با نزدیک شدن سال جدید جدول‌های معابر سطح شهر قم رنگ‌آمیزی می‌شود، اما امسال شهرداری قم در نظر دارد رنگ جدول‌ها را از آبی و سفید به سبز و سفید تغییر دهد تا تنوعی در سطح شهر ایجاد شود.



حدود چهار سال پیش بود که جدول‌های معابر قم به آبی و سفید رنگ‌آمیزی شد تا چهره فضای شهری شاداب‌تر شود. امسال سازمان زیباسازی شهرداری قم در صدد است برای بهره‌مندی بیشتر شهروندان از فضاهای شهری و تلطیف‌ مکان‌های عمومی، چندین طرح مرتبط با زیباسازی را اجرایی کند که یکی از آنها رنگ‌آمیزی جدول‌‌های معابر عمومی است.



رئیس سازمان زیباسازی شهرداری قم در این زمینه گفت: در حال حاضر جدول‌های معابر سطح شهر قم با رنگ‌های آبی و سفید طراحی شده و ما در نظر داریم رنگ‌های سبز و سفید را جایگزین رنگ‌های فعلی کنیم.



ابوالفضل وفایی، حجم جدول‌های معابر قم را که قرار است رنگ‌آمیزی شود، بیش از 50 هزار متر اعلام کرد و گفت: برای تهیه رنگ جدید با کارشناسان استاندارد صحبت شده و این رنگ از کیفیت بالایی برخوردار است.



واگذاری مدیریت کمیته تبلیغات شورای روابط عمومی‌ها به شهرداری قم



مدیریت کمیته تبلیغات شورای روابط عمومی‌های استان به روابط عمومی شهرداری قم واگذار شد.



پس از روی کارآمدن استاندار فعلی قم، فعال کردن شورای روابط عمومی‌های استان قم جزو اولین برنامه‌های حجت‌الاسلام موسی‌پور بود و حتی اولین جلسه این شورا با حضور مدیران روابط عمومی‌های ادارات و نهادهای استان قم برگزار شد و استاندار قم در آن جلسه اعلام کرده بود که از مصوبات این شورا با جدیت حمایت خواهد کرد.



اما شورای روابط عمومی‌های استان در دوران مدیرکل قبلی روابط عمومی استانداری قم به همان یک جلسه بسنده کرد و دیگر خبری از احیای این شورا نبود، تا اینکه حامد حجتی که پیش از این مدیر رادیو قم بود، به عنوان مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری قم منصوب شد و احیای شورای روابط‌عمومی‌ها در دستور کار قرار گرفت.



حدود چند هفته پس از آغاز فعالیت حجتی، تمامی مدیران روابط عمومی ادارات و نهادهای قم به استانداری فراخوانده شدند تا دوباره بر سر فعال کردن شورای روابط عمومی‌های استان شور کنند.



در این جلسه که با حضور استاندار قم به عنوان رئیس شورای روابط عمومی‌های استان برگزار شد، سه کمیته رسانه‌، تبلیغات و نمایشگاه‌ها برای بررسی زمینه‌های تخصصی کار روابط عمومی‌ها تشکیل شد و تعدادی از مدیران روابط عمومی‌های استان با حضور در این کمیته‌ها به تصویب سیاست‌ها و راهبردهای احیای روابط عمومی‌های استان می‌پردازند.



تاکنون دو کمیته تبلیغات با مدیریت روابط عمومی شهرداری قم و نمایشگاه‌ها به مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم اقدام به برگزاری جلسات هماهنگی کرده و اعضای آن پیرامون موضوعات مبتلابه روابط عمومی‌های استان به تبادل نظر پرداختند.



در نخستین جلسه کمیته تبلیغات ستاد روابط عمومی‌های استان که در شهرداری قم برگزار شد، مدیرکل روابط عمومی استانداری قم با اشاره به اهمیت برنامه ریزی برای تبلیغات شهری گفت: باید برنامه تبلیغات سالانه استان برای سال آینده تدوین شود.



حامد حجتی تصریح کرد: توجه به مبلمان شهری و زیباسازی شهر یکی از موضوعات مهمی است که می‌تواند در آرامش بصری جامعه تاثیرگذار باشد.



وی ادامه داد: انسجام تبلیغاتی در بین ادارات برای اطلاع رسانی مناسب امری مهم و ضروری است و باید از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کرد.



علی حاجی رضا مدیر روابط عمومی شهرداری قم نیز در این جلسه با تاکید بر لزوم همکاری مدیران روابط عمومی سایر دستگاه‌های استان برای ساماندهی امور تبلیغات شهری اظهار داشت: با توجه به اینکه انتخابات مجلس شورای اسلامی را در پیش داریم شهرداری قم اقدام به ایجاد فضاهای جدید برای تبلیغات کاندیداها خواهد کرد تا از آشفتگی تبلیغات محیطی جلوگیری شود.