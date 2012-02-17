جنگلهای هیرکانی متعلق به دوره سوم زمین شناسی است

رحمت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گیلان به برکت انقلاب اسلامی در عرصه حفاظت از انفال الهی پیشرفتهای چشمگیری داشته که می توان از جنگل کاریهای انجام گرفته در دوران پس از پیروزی انقلاب ذکر کرد که توسط کارشناسان مومن و متعهد اداره کل و به صورت جهادی در سطح عرصه های ملی استان به مرحله اجرا درآمده است.

وی اظهار داشت: از دیگر برکات انقلاب و نظام جمهوری اسلامی نگاه ویژه به انفال الهی است که بر اساس آیات متبرک قرآن کریم متعلق به خدا، رسول و ائمه اطهار است.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان گفت: این دیدگاه موجب شده تا مسئولان نظام با بهره گیری از منویات و فرمایش مقام معظم رهبری در این زمینه که همواره و مکرر مورد سفارش و توصیه بوده است، تمام تلاش خود را برای پاسداشت از این نعمات خداوندی به کار گیرند.

وی همچنین به اهمیت حفظ و حراست از جنگلهای استان اشاره کرد و گفت: جنگلهای گیلان به ویژه در مناطق جنوب و غرب حائز اهمیت بسیار زیادی است بنابراین حساسیت و ارزش بالای داشته و حفاظت از این میراث ارزشمند و سرمایه ملی از مهمترین وظایف هر ایرانی فهیم و آگاه است.

رحمانی افزود: منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان نیز مسئولیت سنگین تری درحفاظت و پاسداشت از این گنجینه ملی و نعمت خدادادی بر عهده دارد.

وی یادآورشد: استان گیلان دارای سه مرکز قرقبانی، حفاظت و پایگاه اطفاء حریق در شهرستانهای رودسر، رضوانشهر حوزه شفارود است که فعالیت اصلی آن مدیریت و هماهنگی امور قرقبانی و حفاظت از جنگل در داخل طرحهای جنگل کاری می باشد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان در ادامه از راه اندازی پایگاه اطفاء حریق و مرکز قرقبانی جنوب استان در دهه فجر امسال خبر داد.