  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۱۱

نوری: ۷۴ واحد تولیدی راکد در خراسان شمالی احیا شد

نوری: ۷۴ واحد تولیدی راکد در خراسان شمالی احیا شد

بجنورد- استاندار خراسان شمالی گفت: از آغاز فعالیت دولت چهاردهم تاکنون ۷۴ واحد تولیدی راکد در استان احیا شده و سه هزار و ۳۹۸ پروژه با ارزش ۴۱ همت به بهره‌برداری رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری عصر یکشنبه در نشست با دبیران و نمایندگان احزاب خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: در کنار یکدیگر باید برای انجام کارهای بر زمین‌مانده استان تلاش کنیم، چراکه حجم این اقدامات زیاد است و برای رفع آنها نیازمند همراهی و همفکری همه ظرفیت‌های استان هستیم.

وی با اشاره به برخی مشکلات و پروژه‌های بر زمین‌مانده استان افزود: یکی از نمونه‌های این مسائل، مشکلات بهکده رضوی است که باید با جدیت پیگیری و برای رفع آن چاره‌اندیشی شود.

استاندار خراسان شمالی فعال‌سازی و احیای معادن استان را یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر دانست و گفت: خراسان شمالی ظرفیت‌های معدنی خوبی دارد و باید از این ظرفیت‌ها برای ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و توسعه اقتصادی استان استفاده کرد.

نوری همچنین با اشاره به واحدهای تولیدی راکد در بخش کشاورزی و کشت و صنعت اظهار کرد: با پیگیری‌های مستمر، تاکنون ۷۴ واحد تولیدی در استان احیا شده است و این روند باید با جدیت ادامه یابد.

وی از کلنگ‌زنی پالایشگاه با سرمایه‌گذاری هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان خبر داد و افزود: اجرای این طرح علاوه بر ایجاد ارزش افزوده برای استان، می‌تواند برای دامداران نیز سودآوری داشته باشد و باید از چنین فرصت‌هایی برای توسعه استان بهره گرفت.

استاندار خراسان شمالی با تأکید بر اینکه افتتاح پروژه‌ها باید پس از تکمیل نهایی آنها انجام شود، تصریح کرد: تا زمانی که پروژه‌ای به مرحله تکمیل نهایی نرسد، آن را افتتاح نخواهم کرد، چراکه به دنبال کارهای نمایشی برای مردم نیستم.

نوری تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی و راه‌های استان را از دیگر اولویت‌ها برشمرد و گفت: راه‌ها به‌ویژه محور میامی باید تکمیل شود. خراسان شمالی استانی امن است و باید زیرساخت‌های لازم برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های استان فراهم شود.

وی ادامه داد: اگر اقتصاد استان بهبود پیدا کند، به همان تناسب پیشبرد اهداف توسعه‌ای نیز شتاب خواهد گرفت؛ بنابراین توجه به حوزه‌هایی همچون ورزش و فرهنگ، اقتصاد دیجیتال و محلات نیز در دستور کار قرار دارد.

استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت نظارت بر بازار گفت: با گران‌فروشی باید مقابله شود و خوشبختانه خراسان شمالی در نظارت بر بازار و اقلام اساسی، رتبه سوم کشور را دارد.

نوری همچنین با اشاره به ضرورت توجه به موضوع عفاف و حجاب اظهار کرد: از این موضوع غفلت نمی‌کنیم، چراکه در جامعه اسلامی زندگی می‌کنیم.

وی موضوع مسکن برکت و نهضت لایروبی را از دیگر موضوعات مورد پیگیری مدیریت استان عنوان کرد و گفت: این مسائل را به‌طور جدی دنبال خواهم کرد.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌ها در استان افزود: از آغاز فعالیت دولت چهاردهم تاکنون، سه هزار و ۳۹۸ پروژه به ارزش ۴۱ همت در خراسان شمالی افتتاح شده است که این میزان سرمایه‌گذاری در شرایط جنگی کشور، حجم قابل توجهی به شمار می‌رود.

کد مطلب 6925236

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها