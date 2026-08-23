نوری: ۷۴ واحد تولیدی راکد در خراسان شمالی احیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری عصر یکشنبه در نشست با دبیران و نمایندگان احزاب خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: در کنار یکدیگر باید برای انجام کارهای بر زمینمانده استان تلاش کنیم، چراکه حجم این اقدامات زیاد است و برای رفع آنها نیازمند همراهی و همفکری همه ظرفیتهای استان هستیم.
وی با اشاره به برخی مشکلات و پروژههای بر زمینمانده استان افزود: یکی از نمونههای این مسائل، مشکلات بهکده رضوی است که باید با جدیت پیگیری و برای رفع آن چارهاندیشی شود.
استاندار خراسان شمالی فعالسازی و احیای معادن استان را یک ضرورت اجتنابناپذیر دانست و گفت: خراسان شمالی ظرفیتهای معدنی خوبی دارد و باید از این ظرفیتها برای ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و توسعه اقتصادی استان استفاده کرد.
نوری همچنین با اشاره به واحدهای تولیدی راکد در بخش کشاورزی و کشت و صنعت اظهار کرد: با پیگیریهای مستمر، تاکنون ۷۴ واحد تولیدی در استان احیا شده است و این روند باید با جدیت ادامه یابد.
وی از کلنگزنی پالایشگاه با سرمایهگذاری هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان خبر داد و افزود: اجرای این طرح علاوه بر ایجاد ارزش افزوده برای استان، میتواند برای دامداران نیز سودآوری داشته باشد و باید از چنین فرصتهایی برای توسعه استان بهره گرفت.
استاندار خراسان شمالی با تأکید بر اینکه افتتاح پروژهها باید پس از تکمیل نهایی آنها انجام شود، تصریح کرد: تا زمانی که پروژهای به مرحله تکمیل نهایی نرسد، آن را افتتاح نخواهم کرد، چراکه به دنبال کارهای نمایشی برای مردم نیستم.
نوری تکمیل زیرساختهای ارتباطی و راههای استان را از دیگر اولویتها برشمرد و گفت: راهها بهویژه محور میامی باید تکمیل شود. خراسان شمالی استانی امن است و باید زیرساختهای لازم برای بهرهگیری از ظرفیتهای استان فراهم شود.
وی ادامه داد: اگر اقتصاد استان بهبود پیدا کند، به همان تناسب پیشبرد اهداف توسعهای نیز شتاب خواهد گرفت؛ بنابراین توجه به حوزههایی همچون ورزش و فرهنگ، اقتصاد دیجیتال و محلات نیز در دستور کار قرار دارد.
استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت نظارت بر بازار گفت: با گرانفروشی باید مقابله شود و خوشبختانه خراسان شمالی در نظارت بر بازار و اقلام اساسی، رتبه سوم کشور را دارد.
نوری همچنین با اشاره به ضرورت توجه به موضوع عفاف و حجاب اظهار کرد: از این موضوع غفلت نمیکنیم، چراکه در جامعه اسلامی زندگی میکنیم.
وی موضوع مسکن برکت و نهضت لایروبی را از دیگر موضوعات مورد پیگیری مدیریت استان عنوان کرد و گفت: این مسائل را بهطور جدی دنبال خواهم کرد.
استاندار خراسان شمالی با اشاره به حجم سرمایهگذاری و اجرای پروژهها در استان افزود: از آغاز فعالیت دولت چهاردهم تاکنون، سه هزار و ۳۹۸ پروژه به ارزش ۴۱ همت در خراسان شمالی افتتاح شده است که این میزان سرمایهگذاری در شرایط جنگی کشور، حجم قابل توجهی به شمار میرود.
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