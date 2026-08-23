یک‌ هزار و ۴۴۸ پروژه همزمان با هفته دولت در گیلان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس عصر یکشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با تأکید بر ضرورت انعکاس اخبار مثبت و امیدآفرین اظهار کرد: با وجود طولانی شدن جنگ و تداوم آثار تحریمها، باید شرایط کشور و هزینههایی را که این وضعیت به مردم و زیرساختها تحمیل کرده، بهدرستی درک کنیم.
استاندار گیلان با بیان اینکه تحریمها نوعی جنگ اقتصادی علیه کشور است، افزود: اگر شرایط کشور را در موقعیت جنگ واقعی تحلیل کنیم، اولویتها و انتظارات نیز متفاوت خواهد بود و در چنین شرایطی دفاع و تأمین نیازهای نیروهای دفاعی در اولویت قرار میگیرد.
وی با اشاره به سابقه ۴۷ ساله تحریمهای آمریکا علیه ایران گفت: طی این سالها بخشی از زیرساختهای کشور فرسوده شده، اما در کنار آن دستاوردهای بزرگی نیز حاصل شده است و باید این واقعیتها را همزمان مورد توجه قرار داد.
حقشناس با اشاره به شرایط گیلان در دوران جنگ افزود: این استان بیش از ۱۰۰ شهید تقدیم کرده و در عین حال حدود ۲۵ درصد مسافران کشور در ایام جنگ به گیلان سفر کردند؛ بنابراین لازم بود ضمن مدیریت آثار و عوارض جنگ، شرایطی فراهم شود تا زندگی مردم نیز با روال عادی ادامه پیدا کند.
رشد دو برابری ارزش پروژههای هفته دولت
استاندار گیلان با اشاره به پروژههای هفته دولت امسال گفت: تعداد و ارزش پروژههای امسال نسبت به سال گذشته رشد قابلتوجهی داشته و ارزش پروژههای هفته دولت از ۱۹ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به ۳۷ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است.
وی افزود: بخش قابل توجهی از این پروژهها با سرمایهگذاری بخش خصوصی اجرا شده و با توجه به مزیتهای نسبی گیلان در حوزههای کشاورزی و گردشگری، طرحهای متعددی در این بخشها در حال اجرا یا آماده بهرهبرداری است.
حقشناس از بهرهبرداری یک کشتارگاه صنعتی در صومعهسرا خبر داد و بیان کرد: برای اجرای این پروژه حدود یکهزار میلیارد تومان سرمایهگذاری شده است؛ همچنین یک واحد گردشگری در این شهرستان با سرمایهگذاری یکهزار میلیارد تومان ایجاد شده است.
وی ادامه داد: هتل ایران با سرمایهگذاری ۴۵۰ میلیارد تومان آماده بهرهبرداری شده و برای هتل خانصبوری ۶۷۰ میلیارد تومان، یک واحد بینراهی ۸۷۰ میلیارد تومان، یک واحد گردشگری در تالش ۹۵۰ میلیارد تومان و یک مرکز گردشگری در آستارا نیز ۹۵۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری شده است.
استاندار گیلان با بیان اینکه در مجموع ۴۵ واحد اختصاصی با سرمایهگذاری ۱۳ هزار میلیارد تومان در استان ایجاد شده است، گفت: توسعه بخش صنعتی میتواند نقش مهمی در تضمین آینده اقتصادی گیلان داشته باشد.
فاز سوم فولاد گیلان در راه است
حقشناس با اشاره به فاز سوم توسعه فولاد گیلان اظهار کرد: کوره سوم یا فاز سوم توسعه این مجموعه با سرمایهگذاری ۱۰ هزار میلیارد تومان اجرا میشود و با بهرهبرداری از آن، گیلان میتواند به یکی از قطبهای صنعتی کشور تبدیل شود.
وی از بهرهبرداری واحد تولید پروفیل آناهیتا در هفته دولت خبر داد و افزود: این واحد انواع لولههای ساختمانی و محصولات مرتبط را تولید خواهد کرد.
استاندار گیلان همچنین پروژههای حوزه محیطزیست را از دیگر طرحهای مهم استان دانست و گفت: تصفیهخانه فاضلاب بندر انزلی و غازیان از پروژههای مهمی است که اجرای آن تأثیر قابلتوجهی بر محیطزیست منطقه خواهد داشت.
وی با اشاره به پروژه تصفیهخانه فاضلاب مسکن مهر رشت بیان کرد: این تصفیهخانه با ظرفیت ۱۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب، ۴۲ هزار خانوار در رشت را پوشش میدهد.
حقشناس اضافه کرد: عملیات اجرایی پروژه فاضلاب صومعهسرا نیز با ظرفیت ۶ هزار مترمکعب آغاز خواهد شد و در کنار این طرحها، ۶۰۰ میلیارد تومان پروژه مربوط به شهرداریهای استان نیز اجرا میشود.
سهم ۶۰ درصدی بخش خصوصی در سرمایهگذاریها
استاندار گیلان با اشاره به سرمایهگذاری بخش خصوصی در منطقه آزاد انزلی گفت: حدود ۲ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی در این منطقه انجام شده و بخش عمده پروژههای استان نیز با مشارکت بخش خصوصی در حال اجراست.
وی تصریح کرد: دستکم ۶۰ درصد سرمایهگذاریهای انجامشده در پروژههای استان مربوط به بخش خصوصی است که این موضوع نشاندهنده نقش مهم این بخش در توسعه اقتصادی گیلان است.
حقشناس در پایان گفت: در مجموع یکهزار و ۴۴۸ پروژه که بخش عمده آنها عمرانی است، در نقاط مختلف استان گیلان اجرا یا به بهرهبرداری میرسد و با تکمیل این طرحها برای حدود ۱۳ هزار نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.
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