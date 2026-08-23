قدردانی مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس از جهاد جامعه پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس، با صدور پیامی به مناسبت روز پزشک، از تلاش‌های جامعه پزشکی و کادر درمان در مسیر حفظ سلامت و کرامت انسان‌ها قدردانی کرد.

در این پیام آمده است: فرارسیدن روز پزشک فرصتی ارزشمند برای پاسداشت مقام والای پزشکان و قدردانی از تلاش‌های خالصانه و مسئولانه آنان در مسیر حفظ سلامت و کرامت انسان‌هاست؛ عزیزانی که دانش و تخصص خود را با اخلاق، تعهد و روحیه خدمتگزاری درآمیخته‌اند.



مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در ادامه با اشاره به جایگاه استان فارس و شهر شیراز در حوزه پزشکی، گفت: فارس و شیراز به‌عنوان یکی از قطب‌های برجسته پزشکی کشور، به پشتوانه حضور پزشکان فرهیخته، کادر درمان متعهد، مراکز تخصصی و ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی، نقش مهمی در ارائه خدمات سلامت به مردم فارس و بیماران سراسر کشور دارند.

حجت‌الاسلام ولدان افزود: این جایگاه ارزشمند، حاصل سال‌ها تلاش علمی، حرفه‌ای و جهادگونه جامعه پزشکی این خطه است و استمرار این مسیر می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای بیش از پیش جایگاه فارس و شیراز در عرصه پزشکی کشور باشد.

وی ضمن تبریک روز پزشک به جامعه پزشکی استان فارس، به‌ویژه پزشکان و کادر درمان خدوم و پرتلاش شهر شیراز، از خدمات و تلاش‌های آنان در عرصه سلامت و درمان مردم قدردانی کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در پایان ابراز امیدواری کرد با استمرار تلاش‌های جامعه پزشکی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی استان، زمینه ارائه خدمات شایسته‌تر به مردم و تقویت جایگاه فارس و شیراز در نظام سلامت کشور فراهم شود.