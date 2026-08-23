  1. استانها
  2. فارس
۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۲۲

قدردانی مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس از جهاد جامعه پزشکی

قدردانی مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس از جهاد جامعه پزشکی

شیراز- مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تبریک روز پزشک، از تلاش‌های جهادگونه جامعه پزشکی در حفظ سلامت مردم قدردانی کرد و شیراز را یکی از قطب‌های برجسته پزشکی کشور دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس، با صدور پیامی به مناسبت روز پزشک، از تلاش‌های جامعه پزشکی و کادر درمان در مسیر حفظ سلامت و کرامت انسان‌ها قدردانی کرد.

در این پیام آمده است: فرارسیدن روز پزشک فرصتی ارزشمند برای پاسداشت مقام والای پزشکان و قدردانی از تلاش‌های خالصانه و مسئولانه آنان در مسیر حفظ سلامت و کرامت انسان‌هاست؛ عزیزانی که دانش و تخصص خود را با اخلاق، تعهد و روحیه خدمتگزاری درآمیخته‌اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در ادامه با اشاره به جایگاه استان فارس و شهر شیراز در حوزه پزشکی، گفت: فارس و شیراز به‌عنوان یکی از قطب‌های برجسته پزشکی کشور، به پشتوانه حضور پزشکان فرهیخته، کادر درمان متعهد، مراکز تخصصی و ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی، نقش مهمی در ارائه خدمات سلامت به مردم فارس و بیماران سراسر کشور دارند.

حجت‌الاسلام ولدان افزود: این جایگاه ارزشمند، حاصل سال‌ها تلاش علمی، حرفه‌ای و جهادگونه جامعه پزشکی این خطه است و استمرار این مسیر می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای بیش از پیش جایگاه فارس و شیراز در عرصه پزشکی کشور باشد.

وی ضمن تبریک روز پزشک به جامعه پزشکی استان فارس، به‌ویژه پزشکان و کادر درمان خدوم و پرتلاش شهر شیراز، از خدمات و تلاش‌های آنان در عرصه سلامت و درمان مردم قدردانی کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در پایان ابراز امیدواری کرد با استمرار تلاش‌های جامعه پزشکی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی استان، زمینه ارائه خدمات شایسته‌تر به مردم و تقویت جایگاه فارس و شیراز در نظام سلامت کشور فراهم شود.

کد مطلب 6925241

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها