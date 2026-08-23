به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ محمد داودی اظهار کرد: با توجه به افزایش تخلفات برخی رانندگان وسایل نقلیه به‌ویژه پوشش و مخدوش کردن پلاک، طرح تشدید برخورد با این تخلف در شهرستان بجنورد اجرا می‌شود.

وی افزود: این طرح با هدف افزایش نظم و انضباط ترافیکی در شهرستان به صورت مستمر اجرا خواهد شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان بجنورد از شهروندان خواست قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کرده و از هرگونه تخلف و هنجارشکنی که موجب تضییع حقوق سایر رانندگان و بی‌نظمی ترافیکی می‌شود، خودداری کنند.