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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۲۳

برخورد با خودروها و موتورسیکلت‌های فاقد پلاک در بجنورد تشدید می‌شود

برخورد با خودروها و موتورسیکلت‌های فاقد پلاک در بجنورد تشدید می‌شود

بجنورد- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان بجنورد از اجرای طرح ویژه برخورد با رانندگان خودروها و موتورسیکلت‌های فاقد پلاک و پلاک مخدوش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ محمد داودی اظهار کرد: با توجه به افزایش تخلفات برخی رانندگان وسایل نقلیه به‌ویژه پوشش و مخدوش کردن پلاک، طرح تشدید برخورد با این تخلف در شهرستان بجنورد اجرا می‌شود.

وی افزود: این طرح با هدف افزایش نظم و انضباط ترافیکی در شهرستان به صورت مستمر اجرا خواهد شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان بجنورد از شهروندان خواست قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کرده و از هرگونه تخلف و هنجارشکنی که موجب تضییع حقوق سایر رانندگان و بی‌نظمی ترافیکی می‌شود، خودداری کنند.

کد مطلب 6925240

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