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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲

رونمایی از مجموعه «یادداشت‌های غزه» با حضور مسئولان دولت در کانون

رونمایی از مجموعه «یادداشت‌های غزه» با حضور مسئولان دولت در کانون

آیین رونمایی از مجموعه کتاب‌های «یادداشت‌های غزه» شامل «بارقه امید» و «رفح» با حضور جمعی از مسئولان دولت، نویسندگان و مترجمان در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، مراسم رونمایی از مجموعه کتاب‌های «یادداشت‌های غزه» با عنوان‌های «بارقه امید» و «رفح» در نشست اصلی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی هیئت دولت چهاردهم با حضور جمعی از مسئولان دولت، مدیران فرهنگی، نویسندگان و مترجمان این آثار در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب تهران روز یک‌شنبه اول شهریور ۱۴۰۵ برگزار شد.

در این مراسم، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، زهرا بهروزآذر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، عبدالکریم حسین‌زاده معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، سیدضیاء هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس‌جمهور، محمد آشوری‌تازیانی استاندار هرمزگان، سیداحمد موسوی معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، حضور داشتند.

این مجموعه با محوریت روایت و بازتاب وقایع غزه و با هدف ثبت و انتقال بخشی از تجربه‌ها و روایت‌های مرتبط با مردم فلسطین منتشر شده است.

کتاب «یادداشت‌های غزه: بارقه امید» نوشته جو ساکو و با ترجمه حسین ابوالقاسمی است و در قالب مجموعه‌ای از روایت‌های تصویری، مخاطب را با بخشی از واقعیت‌های زندگی مردم غزه آشنا می‌کند.

برگزاری این آیین در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، همچنین بر نقش نهادهای فرهنگی در آشنایی نسل کودک و نوجوان با ادبیات مقاومت، روایت‌های انسانی و تحولات منطقه تأکید داشت.

یادآوری می‌شود مجموعه کتاب «یادداشت‌های غزه» از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است.

کد مطلب 6925234

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