مدال طلای آسیا بر گردن گیل نیرنگ درخشید/ سومین طلای تیم ملی فرنگی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در روز دوم و پایانی رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان آسیا که از ظهر امروز جمعه به وقت محلی در شهر گومی کره جنوبی آغاز شده بود، داود گیل نیرنگ فرنگی کار وزن 96 کیلوگرم کشورمان صاحب مدال طلا شد.

بر این اساس، در وزن 96 کیلوگرم داود گیل نیرنگ پس از استراحت در دور نخست در دور دوم "روسلان کامیلوف" از ازبکستان را با نتیجه 2 بر صفر و 4 بر یک مغلوب کرد و راهی دور سوم شد. وی در مرحله نیمه نهایی مقابل "حبیب اله عبدل اف" از تاجیکستان در تایم اول با نتیجه دو بر صفر و تایم دوم با ضربه فنی راهی دیدار فینال شد. دارنده مدال نقره آسیا در دیدار فینال مقابل "دی ژئو" از چین در دو تایم با نتیجه 6 بر صفر به پیروزی رسید و صاحب مدال طلا شد.

محمد قربانی فرنگی کار وزن 120 کیلوگرم امروز علیرغم مصدومیت صاحب مدال برنز این مسابقات شد.

دیروز پنجشنبه در روز نخست این رقابتها حبیب اله اخلاقی و هادی علیزاده پورنیا در وزنهای 84 و 74 کیلوگرم صاحب مدال طلا شدند، افشین بیابانگرد در وزن 66 کیلوگرم دوم شد و حمید زارع و محسن حاجی پور در وزن های 60 و 55 کیلوگرم به ترتیب هفتم و هشتم شدند.