۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۴۵

دستگیری سارقان اماکن خصوصی در چاراویماق

چاراویماق- فرمانده انتظامی شهرستان چاراویماق از دستگیری ۲ سارق اماکن خصوصی و کشف اموال مسروقه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کوروش جوانشیر عصر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی وقوع سرقت از اماکن خصوصی در شهرستان چاراویماق، موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود:ماموران با انجام تحقیقات و اقدامات پلیسی، موفق به شناسایی و محل مخفیگاه سارقان شدند و پس از هماهنگی با مرجع قضایی متهمان را دستگیر و به پلیس آگاهی دلالت دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان چاراویماق تصریح کرد: متهمان در باز جویی های به عمل آمده به سرقت از اماکن خصوصی اعتراف و مقادیری از اموال مسروقه نیز از آنان کشف و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

سرهنگ جوانشیر در پایان با بیان اینکه پلیس به صورت شبانه‌روزی برای ارتقاء امنیت و مبارزه با مجرمان و متخلفان در حال تلاش است از مردم خواست ضمن هوشیاری در صورت مشاهده و یا اطلاع از هرگونه موارد مشکوک،مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد خبر 6754671

