گوگل کاربران اپل را کنترل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سافاری عنوان برنامه وب مرورگر اپل است و بنابراین روی تمام دستگاههای مک، "آی- فن" و "آی- پد" نصب شده است.

اکنون روزنامه وال استریت ژورنال فاش کرده است که شرکت مانتین ویوو از طریق یک کد ویژه تنظمیات حریم خصوصی این مرورگر، رفتار آنلاین کاربران اپل را از طریق "کوکی ها" ردیابی و ذخیره می کند. کوکی ها فایلهای کوچک متنی محتوی اطلاعات مربوط به مرورهای در وب هستند.

در بخش تنظیمات حریم شخصی مرورگر سافاری کد ویژه ای وجود دارد که به صورت از پیش انتخاب شده از نصب کوکی ها جلوگیری می کند و گوگل توانسته است با استفاده از این کد رفتار کاربران سافاری را رصد کند.

درحقیقت، اطلاعات مربوط به رفتار جستجوی کاربران در وب برای مدل تبلیغاتی که توسط گوگل ارائه شده اساسی است و به مانتین ویوو کمک می کند که براساس سلایق و علایق کاربران برای آنها آگهی های شخصی شده ارسال کند. وال استریت ژورنال نوشته است: هرچند کوکی هایی که توسط گوگل ردیابی شده اند ظرف مدت 12 تا 24 ساعت منقضی می شوند باوجود این می توانند رفتار وبگردی کاربران سافاری را به مانتین ویوو نشان دهند.

گوگل در واکنش به این گزارش وال استریت ژورنال نوشت: "ژورنال از آنچه که رخ می دهد و اینکه چرا رخ می دهد برداشت بد داشته است. ما به صورت کاربردی از مرورگر سافاری برای ارائه برخی مشخصه ها به کاربران گوگل استفاده می کنیم. اما تاکید بر این نکته ضروری است که این کوکی های تبلیغاتی اطلاعات شخصی را جمع آوری نمی کنند."

این درحالی است که وال استریت ژورنال علاوه بر گوگل نام سه شرکت دیگر فعال در عرصه تبلیغات را ذکر کرده است که از این روش برای ارائه آگهی های شخصی شده استفاده می کنند.