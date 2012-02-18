برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد/دیدار با خانواده شهداء

به گزارش خبرنگار مهر، بسیج سازندگی حوزه کوثر سپاه ناحیه دامغان اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد و نمایشگاه عکس آثار و مضرات اعتیاد نموده است.

سرهنگ شکرالله شیرازی، کارشناس مسائل بهداشت و سلامت اجتماعی در این خصوص گفت: برگزاری این کارگاه برای آشنایی جوانان و خانواده ها با اثرات و عواقب شوم مواد افیونی است.

وی از جمله عوامل موثر در آلودگی جوانان به مواد مخدر را بیکاری جوانان و بیسوادی عنوان کرد.

در این کارگاه شصت نفر از بسیجیان دامغان حضور داشتند.

مجلس عصاره یک ملت است



کارشناس سیاسی بسیج دامغان، در نهضت روشنگری که با حضور 227 نفر از بسیجیان حوزه های فدک و قدس میامی برگزار شد، اظهار داشت: مجلس عصاره یک ملت است و در واقع تصویر کوچک شده جامعه و مردم یک کشور است.

ابوتراب کاتبی با اشاره به اهمیت حضور موثر و چشمگیر در انتخابات مجلس نهم افزود: مجلس تجلی اراده عمومی ملت است و دشمن با هر ترفندی سعی در کمرنگ کردن حضور مردم در این انتخابات دارد.

وی با اشاره به وضعیت احزاب و جریان های فعال در انتخابات گفت: باید در مورد کاندیداها، آگاهی و شناخت کافی به دست آورد تا افرادی لایق و کارآمد در رأس امور این مملکت اسلامی قرار گیرند.

شهیدان چراغ هدایت و سعادت بشر هستند



فرمانده سپاه ناحیه مهدیشهر، در دیدار از خانواده شهید ترانی، اظهار داشت: شهیدان چراغ هدایت و سعادت بشر هستند.

یحیی دین پرور با اشاره به اینکه شهداء الگو و اسطوره های ایران اسلامی هستند افزود: شهداء با اهداء بهترین سرمایه خود عزت و عظمت را به ایران بخشیدند و آسایش و امنیتی که امروز مردم جامعه ما دارند، حاصل خون شهدای ماست.

وی بیان داشت: به برکت خون شهداست که نظام و انقلاب اسلامی همچنان با اقتدار رو به رشد است و ما باید رهرو راه شهدا باشیم تا بتوانیم حداقل دین خود را به شهدا ادا کنیم.

ارتقای بصیرت نسل جوان، موجب پیروزی بر دشمنان می شود



مسئول روابط عمومی و تبلیغات سپاه ناحیه گرمسار، در یادواره شهدا دانش آموز گرمسار و در جمع دانش آموزان مدرسه فرزانگان گرمسار گفت: ارتقای بصیرت نسل جوان منجر به پیروزی و غلبه بر دشمنان می شود.

رمضان شاه حسینی افزود: انقلاب اسلامی ایران در هشت سال دفاع مقدس و پس از آن به همه جهانیان نشان داد که با داشتن هدف الهی و تبعیت از ولی فقیه، می توان بزرگترین دشمنان را شکست داد.

وی خاطرنشان کرد: ملت مقاوم و مستحکم ایران با تمام سختی ها در برابر هجمه های استکبار جهانی ایستادگی کرد و از آرمان ها و ارزش های اسلامی دفاع کردند.

مقام معظم رهبری با تدبیر و درایت، جامعه را مدیریت می کند



مسئول سیاسی تیپ 12 قائم (عج) در نشست سیاسی پایگاه ریحانه الرسول حوزه حضرت خدیجه گفت: دشمن هر توطئه ای ایجاد کرد نتوانست به هدفش برسد زیرا مقام معظم رهبری با تدبیر و درایت جامعه را مدیریت می کند.

سرهنگ پاسدار حسن حمزه افزود: انقلاب اسلامی ایران انقلابی بود که چشم تمام مستکبران جهان را به خود خیره کرد و تحولی وسیع در سیاستهای دولتهای جهان بوجود آورد بطوری که موقعیت مستکبران در منطقه به ویژه خاورمیانه را به لرزه درآورد.

حمزه خاطر نشان کرد: انقلاب اسلامی ایران رساترین فریاد چند قرن اخیر بود که باید با تبیین گسترده، پیام جهانی انفلاب را به گوش تمام ملل دنیا رساند.