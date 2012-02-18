تقویت انقلاب اسلامی از وظایف مهم مداحان است

حجت الاسلام یعقوب دیلمقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مداحان در ایجاد ارتباط معنوی با اهل بیت(ع) نقش مهم و حیاتی را بر عهده دارند به همین دلیل دشمن سعی دارد با انجام تحرکات و نقشه هایی این نقش مهم را مخدوش سازد که شما مداحین اهل بیت(ع) با افزودن و بالابردن بصیرت خویش باید دشمنان را ناکام کنید.

وی تصریح کرد: یکی از وظایف شما مداحان و کانونهای مداحان سازمان تبلیغات اسلامی حضور پرشور در تبلیغ انقلاب و راهپیمایی ها و انتخابات است و در مجالس خود زمانی را برای دعوت از مردم در اینگونه مراسم انقلابی اختصاص دهید.



مدیرکل تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی کشور تصریح کرد: کانون مداحان با هدف ساماندهی امر مداحی تاسیس و راه اندازی شد که بالغ بر 50 هزار نفر در انتخابات کانون مداحان شرکت کرده و این تشکل فرهنگی مذهبی توانسته در امر سازماندهی مداحان و اشعار آئینی موثر و مفید باشد.



حجت الاسلام دیلمقانی تصریح کرد: کانون مداحان در قالب شورای مداحان کشور در تصمیم گیریهای کلان فرهنگی نقش بسزایی دارد که از جمله آن می توان به برگزاری کنگره های شعر عاشورایی اشاره کرد.

