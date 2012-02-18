بازارچه های صنایع دستی در خراسان جنوبی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضایی صبح شنبه در جمع اعضای ستاد تسهیلات نوروزی استان، اظهار داشت: تاکنون راه اندازی بازارچه های صنایع دستی در ایام نوروز در سطح استان محقق نشده که امسال با برنامه ریزی انجام شده در تمام شهرستانها استان این بازارچه ها پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه این بازارچه ها دارای غرفه های مختلفی از صنایع دستی، بومی و غذاهای سنتی و محلی شهرستانهای مختلف خواهد بود، افزود: این بازارچه ها به منظور شناسایی و معرفی توانمندی های مختلف استان به مسافران نوروزی برگزار خواهد شد.

رضایی در ادامه با بیان اینکه طی دو سال گذشته خراسان جنوبی در ستاد کل تسهیلات نوروزی کشور دارای رتبه های برتر شده است، بیان کرد: افزایش تعداد مسافران نوروزی و تبدیل کردن سفرهای گذری به مقصد از جمله ملاک های کسب این رتبه ها بوده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه مسافران گذری که از این استان عبور می کند اکثرا زائران امام رضا(ع) هستند، افزود: در این راستا باید تمام بسترهای مناسب برای حضور مسافران فراهم شده تا مسافران به خراسان جنوبی نیز جذب شوند.

وی بر تهیه و توزیع بروشورهای امکان تاریخی از سوی دستگاه های اجرایی در بین مسافران تاکید کرد و بیان داشت: در اماکنی که مسافران مجبور به ایستادن هستند از جمله سرعت گیرها، فضاهای سبز، پارک ها و رستوران ها بنرها و پارچه های راهنمای مسافران نصب شود.

رضایی با تاکید بر اینکه با توجه به تجربیات سنوات گذشته، نقاط قوت و ضعف این ستاد باید جمع آوری و در نوروز91 ساماندهی شود، تصریح کرد: در این خصوص باید از توانمندی تمامی سازمانها و نهادهای خدمت رسان استفاده بهینه شود.

ورود 60 درصد مسافران نوروزی از محور های بشرویه و فردوس

وی با اشاره به اینکه 60 درصد مسافران نوروزی به استان از معبر شهرستانهای بشرویه و فردوس وارد استان می شوند، اظهار داشت: این شهرستان ها باید مورد توجه ویژه مسئولان قرار گرفته و از خدمات دهی مطلوبی برخوردار شوند.

رضایی از چاپ کتابچه راهنمای نوروزی در استان خبر داد و گفت: تمام موضوعات مورد نیاز مسافران در این کتابچه راهنما تهیه شده و در اختیار مسافران قرار خواهد گرفت.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: امسال طی برنامه ریزی صورت گرفته موارد غیرضروری از محتوای این کتاب حذف و موضوعات ضروری و مورد نیاز مسافران جایگزین آن خواهد شد.