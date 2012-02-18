108 درصد درآمدهای مصوب گلستان محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، داود طبرسا صبح شنبه در جلسه کارگروه درآمدها و تجهیزات منابع استانی افزود: عملکرد منابع عمومی بودجه استان در این مدت بالغ بر یک هزار و 11 میلیارد و 969 میلیون ریال بوده است.

وی با اشاره به عملکرد وصولی درآمدهای عمومی استان گفت: در این مدت درآمد مالیاتی با 819 میلیارد و 911 میلیون ریال حدود 81 درصد درآمد عمومی استان را تشکیل داده است که 106 درصد محقق شده است.

به گفته طبرسا، سایر درآمدها با 188میلیارد و 281 میلیون ریال حدود 18 درصد بقیه درآمدهای عمومی را تشکیل داده که 116 درصد محقق گردیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 15 درصد رشد نشان می دهد.

سرپرست سازمان امور اقتصادی و دارایی گلستان گزارش اجرای مصوبات جلسه قبل اعم از پیگیری کارشناسانه علل عدم تحقق درآمدهای استان، تشویق و تنبیه دستگاههای اجرایی دارای مازاد یا کسری درآمد و اقدامات انجام شده در خصوص توزیع 8 درصد حق الثبت شهرداریها را ارائه کرد.

معاون برنامه ریزی استانداری گلستان نیز گفت: باید اثرات همه جانبه متغیرها به ویژه متغیرهای اقتصادی بر تغییرات درآمدی بررسی و به کارگروه ارائه شود

رضا غلامی اظهار داشت: جلسات کارگروه اقتصادی و فنی و امنیتی زیرمجموعه برای پیگیری ظرفیتهای پنهان و درآمدهای ناشناخته استان به صورت کارشناسانه و قوی پیگیری شود.



به گفته وی این کارگروهها باید تلاش بیشتری کنند و اعضاء نیز با اطلاعات کامل از حوزه خود در جلسات حضور یابند.



معاون برنامه ریزی استانداری گلستان با اشاره به توزیع 8 درصد حق الثبت شهرداریها، خواستار تشکیل کمیته ای جهت بررسی موضوع شد با این شاخص که شهرداریهای محروم از سهم بیشتری بهره مند شوند.