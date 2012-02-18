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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۰۱

نجفی:

آمار کشته شدگان تصادفات در شهرستان کرمان کاهش یافت

آمار کشته شدگان تصادفات در شهرستان کرمان کاهش یافت

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مرکز استان کرمان از کاهش آمار کشته شدگان حوادث رانندگی در شهرستان کرمان طی دی ماه جاری خبر داد.

سرهنگ یوسف نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کشته شدن چهار نفر در تصادفات دی ماه جاری اظهار داشت: این در حالی است که سال گذشته در این مدت هشت نفر در تصادفات جان باختند.

وی تصریح کرد: در این تصادفات همچنین 126 نفر مجروح شده اند که در مقایسه با آمار 197 نفری مجروحین سال گذشته، با کاهش روبرو بوده ایم.

سرهنگ نجفی ادامه داد: از این تعداد مجروح 27 نفر عابر پیاده، 67 نفر موتورسوار و 29 نفر راننده و سرنشین خودرو بوده اند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مرکز استان کرمان گفت: یک دلیل کاهش آمار تصادفات دی ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل اجرای مرحله دوم قانون جدید راهنمایی و رانندگی بوده است.

کد مطلب 1536819

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