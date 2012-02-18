قم نایب قهرمان لیگ کاراته بسیج کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های هفته پایانی از مسابقات لیگ کاراته بسیج قهرمانی کشور، با شرکت هفت تیم مدعی کسب عنوان قهرمانی به میزبانی هیئت کاراته بسیج قم برگزار شد و تیم‌های شرکت کننده در لیگ در دو بخش کاتا و کومیته به رقابت پرداختند.



در این مسابقات که میزبان آن مرکز تربیت بدنی بسیج سپاه علی ابن ابیطالب(ع) استان قم بود و در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار شد،‌ کاراته‌کاهای تیم‌های شرکت کننده در تلاش برای کسب عناوین اول تا سوم رقابت نزدیکی برگزار کردند.



برتری کاراته‌کاهای مازندران برابر قم



در مهمترین مسابقه این هفته تیم‌های اول و دوم جدول رده بندی یعنی هیئت کاراته بسیج مازندران و هیئت کاراته بسیج قم در جدالی حساس بر روی تاتامی مقابل یکدیگر قرار گرفتند که برنده این مسابقه کاراته‌کاهای مازندرانی بودند.



در این رقابت‌ در بخش کاتا تیم هیئت کاراته بسیج قم موفق شد حریف خود را شکست بدهد اما در بخش کومیته، جدال دو تیم با برتری 13 بر 12 به سود تیم هیئت کاراته بسیج مازندران به پایان رسید تا بدین ترتیب قم بخت قهرمانی در این دوره را از دست بدهد.



البته کاراته‌کاهای بسیجی قم در دیگر دیدار این هفته مسابقه‌ای با تیم هیئت کاراته بسیج زنجان نیز برگزار کردند که این مسابقه در پایان رقابت‌ها اعضای دو تیم در هر دو بخش کاتا و کومیته با برتری قاطع 32 بر صفر به سود تیم بسیج قم پایان یافت.



قهرمانی مازندران و نایب قهرمانی قم



بدین ترتیب در رده بندی نهایی یازدهمین دوره پیکارهای لیگ کاراته بسیج قهرمانی کشور که هفت تیم در آن حضور داشتند و شش هفته نیز به طول انجامید، کاراته‌کاهای تیم‌های حاضر در لیگ به مدت شش هفته با یکدیگر به رقابت پرداختند.



در پایان این 6 هفته رقابت‌، تیم هیئت کاراته بسیج استان مازندران با کسب 39 امتیاز بالاتر از 6 رقیب دیگر خود در جایگاه نخست ایستاد و موفق به کسب مقام قهرمانی این دوره از پیکارهای لیگ کاراته بسیج قهرمانی کشور شد.



بعد از مازندران تیم هیئت کاراته بسیج قم در جایگاه دوم قرار گرفت و موفق به کسب مقام مقام نایب قهرمانی شد، کاراته کاهای بسیجی قم در راه کسب عنوان دومی در مجموع شش هفته رقابت‌ در هر دو بخش کاتا و کومیته 36 امتیاز کسب کردند.



رقابت هفت تیم در لیگ کاراته بسیج قهرمانی کشور



همچنین تیم کاراته بسیج سپاه روح الله استان مرکزی با کسب 27 امتیاز سومین تیم رده بندی نهایی بخش تیمی رقابت‌های لیگ کاراته بسیج قهرمانی کشور بود تا بدین ترتیب این رقابت‌ها در روزهای پایانی بهمن ماه تیم‌های برتر خود را بشناسد.



گفتنی است: در مسابقات امسال لیگ کاراته بسیج کشور تیم‌های اردبیل، مازندران، زنجان، مرکزی، کرمانشاه، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی حضور داشتند که با رقابت به شکل رفت و برگشت برای کسب مقام قهرمانی به رقابت پرداختند.



