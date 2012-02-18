به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با افزایش فشارهای آمریکا برای انصراف پاکستان از خرید گازهای ترش پارس جنوبی، دولت اسلام آباد به منظور خروج از بحران انرژی برای افزایش واردات برق از ایران چراغ سبز نشان داده است.

در بهمن ماه سالجاری ظرفیت اسمی صادرات برق ایران به پاکستان با افزایشی حدودی 2 برابری به حدود یکصد مگاوات در روز افزایش یافت اما اخیرا اسلام آباد پیشنهاد افزایش 10 برابری واردات برق از ایران را برای خرید روزانه یکهزار مگاوات برق به طور رسمی اعلام کرده است.

مجید نامجو در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت افزایش صادرات برق ایران به پاکستان، گفت: به زودی با حضور روسای جمهور ایران و پاکستان ساخت مسیر جدید صادرات برق به این کشور همسایه به طور رسمی آغاز می شود.

وزیر نیرو با اعلام اینکه بر این اساس یک مسیر جدید برقی از بندر چابهار ایران به بندر گوادر پاکستان ساخته خواهد شد، تصریح کرد: این مسیر جدید 230 کیلوولتی از ظرفیت انتقال روزانه یکصد مگاوات برق برخوردار است.

این عضو کابینه دولت دهم همچنین در پاسخ به این پرسش مهر مبنی بر درخواست پاکستان برای افزایش واردات برق ایران تا سقف یکهزار مگاوات در روز، بیان کرد: ایران برای تامین برق مورد نیاز این کشور همسایه آمادگی دارد.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه ساخت یک مسیر جدید برای انتقال برق به پاکستان توجیه فنی و اقتصادی برای هر دو کشور به همراه دارد، تاکید کرد: برای عملیاتی شدن این پیشنهاد باید یک مسیر 400 کیلوولتی دو مداره در مرز دو کشور ساخته شود.

جزئیات مشارکت 700 میلیون دلاری تهران- اسلام آباد

نامجو در ادامه در پاسخ به مهر در خصوص هزینه های ساخت مسیر جدید انتقال برق ایران به پاکستان، گفت: بر اساس مطالعات مشترک انجام گرفته در هر دو کشور ساخت 2 مسیر 400 کیلوولتی دو مداره به حدود 718 میلیون دلار سرمایه گذایر جدید نیاز است.

وی با اعلام اینکه از این میزان سرمایه گذاری باید 200 میلیون دلار در خاک ایران و 300 میلیون دلار در خاک پاکستان انجام شود، تبیین کرد: مابقی این منابع مالی توسط پیمانکاران پروژه تامین خواهد شد.

وزیر نیرو از احتمال برداشت از صندوق توسعه ملی برای تامین حدود 500 میلیون دلار اعتبار ساخت این شبکه مشترک برقی بین دو کشور خبر داد و افزود: در این رابطه روسای جمهور باید به یک جمع بندی نهایی دست یابند.



برنامه زمان‌بندی افزایش صادرات برق به پاکستان

به گزارش مهر، محمد بهزاد معاون وزیر نیرو هم درباره ساخت مسیر جدید انتقال برق ایران به پاکستان، گفت: به منظور افزایش تبادلات برقی بین دو کشور در مسیر چابهار به بندر گوادر، دو کشور باید هر کدام حدود 75 کیلومتر شبکه احداث کنند که در این راستا احداث فونداسیون های شبکه ایران به پایان رسیده و دکل‌های آن در حال نصب است.

این مقام مسئول با بیان اینکه بر اساس برنامه زمان بندی پیش بینی می ود ساخت این مسیر جدید برقی حداکثر تا 2 سال آینده به پایان برسد، تاکید کرد: همچنین برای تامین برق این شبکه نیروگاه چابهار آماده راه اندازی شده است.

وی همچنین با اشاره به اجرای طرح کووتاه مدت افزایش صادرات برق ایران به پاکستان، توضیح داد: در صورت راه اندازی بخش هایی از این شبکه برق صادرات تا مرز حدود 200 مگاوات در روز قابل افزایش است.

بهزاد همچنین در مورد برنامه افزایش صادرات برق به پاکستان تا مرز 1000 مگاوات، بیان کرد: برای افزایش صادرات برق تا مرز یکهزار مگاوات باید مسیری از زاهدان به "میرجاوه" و سپس تا "کویته" پاکستان عملیاتی شود.

به گفته این مقام مسئول بر این اساس باید 700 کیلومتر خط HDVC فشار قوی 500 کیلوولت با ولتاژ جریان مستقیم DC احداث شود و در ابتدا و انتها هم باید پست‌های "اینوتور و کانونتور" نصب شود ضمن آنکه باید پنج هزار و 500 مگاوات ظرفیت نیروگاهی در زاهدان نصب شود.

معاون وزیر نیرو، تاکید کرد: فاز نخست این برنامه را می توان در مدت دو سال اجرایی کرد اما فاز نهایی آن با نصب نیروگاه بخار و سیکل ترکیبی در مدت چهار سال قابلیت اجرایی دارد.

بهزاد با اعلام اینکه با پایان عملیات اجرایی این خط در مجموع سالانه پنج میلیارد کیلووات ساعت معادل هر لحظه هزار مگاوات برق را می توان به پاکستان منتقل کرد، خاطر نشان کرد: احداث این خط افزون بر اینکه صادرات برق ایران را افزایش می دهد، برای شکوفایی و آبادانی استان سیستان و بلوچستان نیز موثر خواهد بود.

به گزارش مهر، همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها متوسط مصرف برق هم در کشور با کاهشی حدود 10 درصدی همراه بوده است که کاهش مصارف داخلی زمینه برای افزایش صادرات برق به کشورهای همسایه را افزایش داده است.



یکی از سیاست‌های کلان وزارت نیرو در برنامه پنجم توسعه اتصال شبکه برق ایران به روسیه از مسیر گرجستان یا ارمنستان، اتصال به شبکه برق لبنان از مسیر ترکیه و سوریه، اتصال به شبکه برق کشورهای حاشیه خلیج فارس و شبه قاره هند است.



به عبارت دیگر، تبدیل ایران به هاب الکتریکی منطقه خاورمیانه و افزایش حجم تبادلات برق با کشورهای همسایه و منطقه از مهمترین سیاست های اجرایی وزارت نیرو است.