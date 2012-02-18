سید محمد جوادشوشتری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عملیات اجرایی این پروژه امروز (شنبه) آغاز شده است، گفت: در فاز نخست که با تعریض زیرگذر میدان امام حسین(ع) همراه است، از سمت شمال و جنوب 8 متر به عرض محور اضافه می شود به گونه‌ای که محور یاد شده از 8 متر به 24 متر افزایش پیدا می‌کند.

شوشتری با بیان اینکه در طرح تعریض میدان امام حسین(ع) مسیرهای سواره‌رو از سطح به زیر میدان انتقال می‌یابند، گفت: پس از اجرای تعریض زیرگذر میدان، سطح آن فقط به عابران پیاده اختصاص پیدا می‌کند و سوارها برای دسترسی به مسیرهای عبوری شرق به غرب و برعکس از داخل زیرگذر و مسیرهای شرق به شرق و غرب به غرب از طریق دوربرگردان‌ها انتقال می‌یابند.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با اشاره به اینکه قرار است مسیرهای سواره‌روی میدان امام حسین(ع) بعد از تعطیلات نوروز برای تردد سواره آماده باشد، گفت: در فاز دوم پروژه پیاده راه‌سازی میدان امام حسین(ع) تا میدان شهدا، کل این مسیر تنها برای تردد عابران خواهد بود.

طرح مطالعاتی و طراحی زیرگذر میدان امام حسین(ع) از سوی سازمان زیباسازی صورت گرفته است و عملیات اجرایی آن نیز توسط سازمان مشاور فنی و مهندسی و سازمان عمرانی مناطق انجام می‌شود.

