به گزارش خبرگزاری مهر، به همین منظور از سوی "رومن پولاچیک" سرمربی اسلواک تیم ملی 29 بازیکن به اردوی متمرکز تیم ملی که از فردا یکشنبه 30 بهمن ماه آغاز خواهد شد ، دعوت شدند.

اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:

1- علیرضا شهیدی پور ،2- سجاد عبدی ، 3- سید محمد سعید میر مهدی ، 4- میلاد محمدی ، 5- علی پیروز خواه ، 6- منصور پاکزاد ، 7-محسن جلیلی ، 8- محمد حسین محمدی ، 9-امین صالح نژاد ، 10-عطاالله روزبهانی ، 11- ارسلان مردانی ، 12- امیر دهداری ، 13- رضا حقگو ، 14- امیر حسین برایی ، 15- حامد ملک خانبانان ، 16- علیرضا سلطانی ، 17- ساسان کوهی، 18- علیرضا هرمزی ، 19- مهدی عماد ، 20- آرامه آقازاریان، 21- اصلان جمالی فر ، 22- ساسان حسینی ، 23- رامتین اوسطی ، 24- اردلان اسکندری ، 25- پدرام حسن زاده ، 26- فرشید شاکری ، 27- محمد بحیرایی ، 28- بهنود شمالی و 29- سالار عیسی بیگلو.

