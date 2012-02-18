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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۱۴

اردوی تیم ملی واترپلو از یکشنبه با 29 بازیکن آغاز می‌شود

اردوی تیم ملی واترپلو از یکشنبه با 29 بازیکن آغاز می‌شود

اردوی آماده‌سازی تیم ملی واترپلو برای شرکت در مسابقات کاپ آسیا از فردا در استخر بین المللی 9 دی آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،  به همین منظور از سوی "رومن پولاچیک" سرمربی اسلواک تیم ملی 29  بازیکن به اردوی متمرکز تیم ملی که از فردا یکشنبه 30 بهمن ماه آغاز خواهد شد ، دعوت شدند.

اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:
1- علیرضا شهیدی پور ،2- سجاد عبدی ، 3- سید محمد سعید میر مهدی ، 4- میلاد محمدی ، 5- علی پیروز خواه ، 6- منصور پاکزاد ، 7-محسن جلیلی ، 8- محمد حسین محمدی ، 9-امین صالح نژاد ، 10-عطاالله روزبهانی ، 11- ارسلان مردانی ، 12- امیر دهداری ، 13- رضا حقگو ، 14- امیر حسین برایی ، 15- حامد ملک خانبانان ، 16- علیرضا سلطانی ، 17- ساسان کوهی، 18- علیرضا هرمزی ، 19- مهدی عماد ، 20- آرامه آقازاریان، 21- اصلان جمالی فر ، 22- ساسان حسینی ، 23- رامتین اوسطی ، 24- اردلان اسکندری ، 25- پدرام حسن زاده ، 26- فرشید شاکری ، 27- محمد بحیرایی ، 28- بهنود شمالی و 29- سالار عیسی بیگلو.
 
نفرات دعوت شده باید ساعت 16:30 یکشنبه 30 بهمن ماه در محل استخر سه گانه 9 دی خود را به کادر فنی تیم واترپلو معرفی کنند. قرار است تیم ملی واترپلو اوایل فروردین ماه سال آینده در مسابقات کاپ آسیا که به میزبانی کشور کویت برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
کد مطلب 1536926

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