تیم والیبال سایپای البرز به مصاف شهرداری تبریز می رود

به گزارش خبرنگار مهر ، هفته بیست وچهارم مسابقات والیبال باشگاه های برتر ایران عصرفردا با 7 دیدار آغاز خواهد شد که دریکی از حساسترین بازی ها از ساعت 17سایپای البرز در کرج به مصاف شهرداری تبریز می رود.

این دو تیم در شرایطی به مصاف هم می روند که سه امتیاز این دیدار برای سایپا و شهرداری از اهمیت بالایی برخوردار است سایپا می تواند با پیروزی مقابل شهرداری صدر جدول را حفظ کند و در مقابل شهرداری هم برای رسیدن به پلی اف باید در دیدار های اینده خود امتیازات لازم را کسب کتد.

دیدار دو تیم سایپا و شهرداری تبربز را مسعود یزادن پناه و بهرام سلیمانی دو داور بین المللی کشورمان به ترتیب به عنوان داور اول و دوم قضاوت می کنند.

همچنین محمود کشفی نیز به عنوان ناظر فدراسیون والیبال بر این دیدار قضاوت خواهد کرد.