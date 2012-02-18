به گزارش خبرنگار مهر، عیسی ساوه شمشکی رئیس فدراسیون اسکی صبح امروز شنبه در نشست خبری که در محل این فدراسیون انجام شد طی سخنانی در خصوص برگزاری بیست و یکمین مسابقات اسکی قهرمانی جوانان آسیا که قرار است از دوم اسفندماه سال جاری به مدت 4 روز در پیست بین المللی دیزین برگزار شود، اظهار داشت: فدراسیون اسکی از سال 1383 که مسابقات لیگ اسکی برگزار می‌شد، به فدراسیون جهانی اسکی پیشنهاد کرد که مسابقات لیگ اسکی به عنوان یک تورنمنت بین المللی در تقویم این فدراسیون ثبت شود که خوشبختانه این اتفاق افتاد.

وی اضافه کرد: با برنامه ریزی خوب مسئولان فدراسیون اسکی و مسئولان پیست های اسکی در کشور و همچنین تلاش موجدانه ورزشکاران رتبه ایران از سه هزارم جهان به رتبه زیر 300 نفر رسید.

ساوه شمشکی با بیان اینکه هر ساله بیش از 30 تورنمنت بین المللی فدراسیون اسکی برگزار می کند، گفت: در این دوره از مسابقات بیش از 30 نفر از ورزشکاران کشورمان شرکت می کنند و برای اولین بار غیر از تیم های استان تهران و البرز تیم منتخب شهرستان ها هم حضور دارند.

رئیس فدراسیون اسکی با اشاره به اینکه به دلیل اینکه ایران میزبان بیست و یکمین دوره مسابقات اسکی قهرمانی جوانان آسیا است می تواند تا 140 ورزشکار را در این دوره از مسابقات شرکت دهد، گفت: افرادی که در مسابقات این دوره شرکت می کنند شامل گروه جوانان یک که رده سنی 15 تا 17 سال را به خود اختصاص داده اند و گروه جوانان دو که رده سنی 17تا 19 سال را دارند در غالب 35 تیم در این مسابقات شرکت می کنند.

ساوه شمشکی اضافه کرد: سهمیه فدراسیون اسکی نسبت به سال گذشته برای شرکت در این دوره از مسابقات هم در بخش خانم ها و هم در بخش آقایان بیشتر شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه هر ارتباط به 3 دست لوازم و تجهیزات اسکی احتیاج دارد، گفت: هر کدام از این تجهیزات بیش از 6 میلیون تومان هزینه دارد که اگر بتوانیم آنها را تأمین کنیم مشکلی از نظر قهرمانی نخواهیم داشت به طوریکه ورزشکاران ما می توانند بیش از 5 دوره در مسابقات شرکت کنند.

وی با بیان اینکه نتوانستیم اسپانسری برای این دوره از مسابقات پیدا کنیم گفت: با رایزنی هایی که صورت گرفته شرکت بامپات اسپانسری این دوره از مسابقات را بر عهده گرفته است.

رئیس فدراسیون اسکی با اشاره به اینکه 11 کشور برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کرده اند، گفت: کشورهای تاجیکستان، چین و تایپه، ازبکستان و کره جنوبی، مغولستان و نپال، پاکستان و کره شمالی، قزاقستان و قرقیزستان و همچنین هندوستان در این دوره از مسابقات شرکت خواهند کرد ضمن اینکه کشورهای لبنان، چین و ژاپن هم بنا به دلایلی تا امروز آمادگی خود را برای حضور در مسابقات اعلام نکرده اند.

وی تصریح کرد: ان شاءالله بتوانیم در بیست و یکمین دوره مسابقات اسکی قهرمانی جوانان آسیا نسبت به دوره های گذشته مدال بیشتری کسب کنیم.

ساوه شمشکی همچنین در خصوص تحریم لوازم و تجهیزات ورزشی نیز گفت: خوشبختانه فدراسیون اسکی قبل از اعمال این تحریم ها، وسایل و تجهیزات مورد نیاز خود را از کشورهای دیگر خریداری کرده است. ضمن اینکه کمک های فدراسیون جهانی نسبت به فدراسیون اسکی ایران 10 برابر شده است.

وی در ادامه در افزود: هر سال بیش از 2 هزار نفر از جوانان بومی که منطقه مسکونی آنها نزدیک پیست اسکی است به صورت رایگان از امکانات این فدراسیون برای انجام این ورزش پرهزینه استفاده می‌کنند.

وی همچنین با ابراز رضایت از میزان بودجه ای که وزارت ورزش به این فدراسیون اختصاص داده است، گفت: فردا برای رایزنی در خصوص بودجه سال آینده به وزارت ورزش و جوانان خواهیم رفت.

این دوره از مسابقات در 4 رشته مارپیچ کوچک، مارپیچ بزرگ، سوپر جی و مارپیچ کوچک به اضافه سرعت از دوم لغایت ششم اسفندماه در پیست بین المللی دیزین برگزار خواهد شد.