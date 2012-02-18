تحریم، صادرات پتروشیمی را افزایش داد/ صادرات 14 میلیارد دلاری تا اسفند

عبدالحسین بیات امروز در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت صادرات محصولات پتروشیمی ایران با بیان اینکه در ده ماهه نخست سال جاری، بیش از 35.2 میلیون تن انواع محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری در ایران تولید شده است، گفت:‌ تولید محصولات پتروشیمی کشور در این مدت، در مقایسه با سال گذشته بیش از 5 درصد افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه تا پایان دی‌ماه امسال، حدود 15 میلیون تن انواع محصولات پتروشیمی ایران به حدود 60 کشور جهان صادر شده است، تصریح کرد: با وجود افزایش فشارهای بین‌المللی، میزان حجم صادرات پتروشیمی کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 10 درصد افزایش یافته است.

معاون وزیر نفت، ارزش محصولات صادر شده از ایران را در دهه ماهه نخست سال جاری حدود 11.1 میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: همچنین ارزش صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 28 درصد رشد پیدا کرده است.

این مقام مسئول در شرکت ملی صنایع پتروشیمی، میزان حجم فروش محصولات پتروشیمی به بازارهای داخلی را حدود 8 میلیون و 300 هزار تن اعلام کرد و یادآور شد: با وجود اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، میزان فروش محصولات پتروشیمی بازارهای داخلی با افزایش 43 درصدی همراه بوده است.

به گفته وی، افزایش فروش محصولات پتروشیمی در بازارهای داخلی حاکی از آن است که نه تنها صنایع تکمیلی و پایین دستی صنعت پتروشیمی کشور تعطیل نشده است؛ بلکه ظرفیت‌های جدید برای تولید محصولات باارزش افزوده در این بخش حاصل شده است.

بیات، ارزش فروش محصولات پتروشیمی عرضه شده در بازارهای داخلی را بیش از 77 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: پیش‌بینی می‌شود تا اسفندماه سال جاری حجم تولید محصولات ایران از مرز 43 میلیون تن عبور کند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پایان با اعلام اینکه براساس برنامه تدوین شده امسال 14 میلیارد دلار درآمد از محل صادرات پتروشیمی نصیب کشور می‌شود، خاطرنشان کرد: مطابق با اهداف دولت باید امسال درآمد غیرنفتی کشور به 45 میلیارد دلار افزایش یابد که حدود یک سوم این درآمد از محل صادرات پتروشیمی محقق خواهد شد.