ارتفاع برف در کوهرنگ به دو متر رسید/ بارش ادامه داد

ستار فرهادی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سامانه بارشی که از روزهای پایانی هفته گذشته وارد این استان شد، بارش مناسبی در این شهرستان به صورت برف داشته است.

وی با بیان اینکه از ابتدای فصل بارش تا کنون بارش مناسب در این شهرستان صورت نگرفته بود، عنوان کرد: این بارش در فصل زمستان امسال پر بارش ترین بود و هم اکنون موجب شد بارش مناسب برف در این شهرستان را داشته باشیم.

بخشدار مرکزی کوهرنگ یادآور شد: بارش برف در ارتفاعات و گردنه شاه منصوری و گردنه چری این شهرستان بسیار زیاد بوده است.

فرهادی نیا عنوان کرد: ارتفاع برف هم اکنون در ارتفاعات به دو متر رسیده است.

بخشدار مرکزی کوهرنگ بیان داشت: هم اکنون ارتفاع برف در شهر چلگرد کوهرنگ 20 سانتیمتر است.

فرهادی نیا افزود: هم اکنون بارش برف در این شهرستان ادامه داد وامیدواریم بارش برف همچنان ادامه داشته باشد.

وی بیان داشت: میزان بارش ثبت شده از ابتدای فصل بارش در این شهرستان 711.9 میلیمتر است که نسبت به دوره مشابه خود در سال گذشته 210 میلیمتر رشد داشته است.

بخشدار مرکزی کوهرنگ بیان کرد: بارش برف موجب خوشحالی اهالی این شهرستان شده است.

فرهادی نیا تاکید کرد: هم اکنون تمام جاده ها باز است و مشکلی در رفت امد وسایل نقلیه وجود ندارد.

وی تردد خودروهای سواری در محور های کوهستانی این شهرستان با همراه داشتن وسایل اضطراری و مسافرتی همچون پتو، جعبه کمک های اولیه، زنجیر چرخ و ... ضروری دانست.