بستر گسترش فرهنگ وقف در رودبار فراهم است

حجت الاسلام مسعود داوودی در گفتگو با خبرنگار مهر راه اندازی اداره اوقاف در رودبار را بسیار مهم دانست و افزود: با توجه به وجود افراد متمول در شهرستان، زمینه های وقف در منطقه فراهم است.

وی همچنین با بیان اینکه وقف یکی از ماندگارترین کارهای خیر است که اثرات آن تا ابد باقی می ماند، اظهارداشت: مهمترین وظیفه در این زمینه حرکت برای احیا، حفظ موقوفات و عمل به نیات واقفان است.

امام جمعه رودبار با اشاره به اینکه ظرفیتهای رودبار به لحاظ بهره مندی از بقاع متبرکه و موقوفات بسیار خوب است، گفت: با راه اندازی اداره اوقاف شهرستان می توان از این ظرفیت برای گسترش فرهنگ دینی و قرآنی استفاده کرد.

وی در ادامه با اینکه وقف صبغه الهی دارد و در اسلام به آن تاکید زیادی شده است، یادآورشد: شهرستان رودبار محرومیتهای از قبیل عدم وجود مسجد و خانه عالم در برخی روستاها وجود دارد که امید است با کمک اوقاف این کاستی ها برطرف شود.