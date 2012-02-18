22 کاردینال جدید به محفل سری انتخاب پاپ ملحق شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، پاپ بندیکت شانزدهم طی مراسمی در کلیسای سنت پیتر واتیکان به طور رسمی 22 روحانی کلیسا را که در میان آنها اسقفهای اعظم نیویورک، پراگ، هنگ کنگ و تورنتو نیز بودند به عنوان کاردینال منصوب کرد.

طی این مراسم هرکدام از کاردینالهای جدید به طور رسمی متعهد شدند که اسرار کلیسا، عنوان جدید خود، حلقه و کلاه سه گوش قرمز رنگ را حفظ کنند.

بندیکت نیز با همان سکوی متحرکی که طی چند ماه اخیر در کلیسای باسیلیکای سنت پیتر از آن استفاده کرده بود در این مراسم شرکت و از این سکوی متحرک برای جلوگیری از طی مسافت این کلیسای بزرگ استفاده کرده است.

بندیکت شانزدهم ماه آوریل 85 ساله می شود، اما در این مراسم با صدای قدرتمند برای کاردینالها سخنرانی کرد و به آنها گفت که از آنها می خواهد برای مشکلات پیش روی کلیسا به وی مشورت دهند.

از 22 کاردینال جدید هفت نفر ایتالیایی هستند که این امر موجب شده ایتالیا 30 کاردینال در محفل 125 نفری کاردینالهای واتیکان داشته باشد.

