مردم قزوین از بینش سیاسی بالایی برخوردار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی درافشانی ظهر شنبه در پنجمین جلسه ستاد انتخابات استان که با موضوع هم اندیشی برای مشارکت حداکثری و با حضور اعضای ستاد، روسای دانشگاهها، دبیران احزاب سیاسی و مدیران مسئول نشریات و خبرگزاری های استان در محل استانداری برگزار شد اظهارداشت: مردم قزوین از بینش و بلوغ سیاسی و اجتماعی بالایی برخوردار هستند و با شور و نشاطی که در دهه فجر بویژه راهپیمایی 22 بهمن ایجاد شد زمینه مشارکت حداکثری فراهم شده است.

وی یادآور شد: گزارش پیشرفت های دولت در دهه فجر و رونمایی از سه طرح بزرگ در بخش صنعت هسته ای کشور می تواند امید و اعتماد مردم را برای مشارکت افزایش دهد.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات با اعلام اینکه هزار و 70 نفر کار بازرسی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان قزوین را بر عهده دارند تصریح کرد: در انتخاب بازرسین سعی شده که افرادی بی طرف و بدون تعلق به جناح یا کاندیدای خاصی انتخاب شوند و برگزاری انتخابات توام با آرامش و اطمینان خاطر جزء دغدغه های هیئت های بازرسی است.

درافشانی از برگزاری دوره های آموزشی برای بازرسین انتخابات از دوم لغایت هفتم اسفند ماه خبر داد.

وی با تأکید بر لزوم همکاری دستگاههای خدمت باز دست اندرکاران برگزاری انتخابات اظهارداشت: ارائه خدمات دستگاهها باید به طور مستمر و با کمترین دغدغه و چالشی صورت گیرد تا با فراهم کردن فضایی امن شاهد حضور و مشارکت گسترده مردم در پای صندوق های رأی باشیم.

