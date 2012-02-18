به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رسمی عربستان گزارش داد عطاالله مهاجرانی وزیر فرهنگ سابق ایران(در دوره خاتمی) از جایزه عبدالله بن عبدالعزیز که او را خادم الحرمین الشریفین خواند، تمجید کرده است.



بر اساس این گزارش، مهاجرانی گفته است جایزه جهانی پادشاه عربستان در زمینه ترجمه تاثیر بسزایی در فعال کردن و پویایی جنبش ترجمه میان زبان عربی و زبانهای دیگر و ارتباط میان فرهنگ عربی و اسلامی و دیگر فرهنگها می گذارد.



وزیر فرهنگ دولت خاتمی که خبرگزاری رسمی عربستان از وی به عنوان "دکتر عفوالله مهاجرانی" نام برده است، در اظهاراتی به تمجید از پادشاه عربستان پرداخت و گفت : "این جایزه جهانی که نام خادم الحرمین الشریفین ملک عبدالله بن عبدالعزیز را بر خود گذاشته است و مورد عنایت و توجه او قرار دارد، فضای فرهنگی مثبتی را برای گفتگوی تمدنی و ارتباط شناختی از طریق فعال سازی ترجمه و ایجاد پلی برای تبادل اندیشه ها وتجارب و معارف فراهم می کند."



مهاجرانی همچنین گفته است: " نتایجی که جایزه خادم الحرمین الشریفین در پنج سال گذشته محقق کرده است، سبب خوش بینی می‌شود و ضرورت دارد این جایزه و نتایج خوب این پروژه فرهنگی و علمی بزرگ در سطحی گسترده شناسانده شود .

به گزارش خبرگزاری مهر، این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که عطاء الله مهاجرانی به همراه علیرضا نوری زاده از عناصر فعال ضد انقلاب هفته گذشته به نمایندگی از فتنه گران سبز در ضیافت شاه عربستان سعودی و در نشستی با عنوان «الجنادریه» حضور یافتند.

همچنین رسانه ها در روزهای گذشته فاش کردند که دستگاه امنیتی رژیم سعودی علاوه بر کمک 18 میلیون دلاری به این عضو شورای هماهنگی راه سبز، به وی وعده داده تا با گسترده کردن بخش فارسی شبکه العربیه، تعدادی از عناصر رسانه ای وابسته به این گروه را بکارگیری کند.

