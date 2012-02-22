تهران رکورد دار سقط جنین/ روزی 12 مادر فرزند خود را سقط می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سقط جنین، به معنای پایان یافتن بارداری در هر مرحله ای است که زندگی نوزاد در جریان است.

بر اساس این گزارش، در مواردی که یک پزشک وجود نقص جدی در جنین را تشخیص بدهد و یا اندیکاسیونهای جنینی و سقط محرز باشد، باید در چهار ماهگی یا پیش از آن فرد را به مراکز پزشکی قانونی معرفی کنند تا پس از بررسیهای لازم، مجوز سقط درمانی صادر شود.

در سال 1381 کمیته کشوری سقط جنین، آیین نامه ای با 49 مورد اندیکاسیون (موارد مجاز) قطعی مادری و جنینی را برای سقط جنین درمانی پیشنهاد کرد و پس از آن در نگاه جامعه و مسئولان به این موضوع به عنوان یک مساله بهداشتی تغییر ایجاد شد.

در حال حاضر طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1384 سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی، قبل از ولوج روح (چهار ماهگی) و با رضایت زن در دو مورد مجاز شناخته شده است.

نخست بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و دوم بیماری مادر که با تهدید جانی او توام باشد.

بخشی از بیماریهایی که به واسطه آن مادر می تواند جنین خود را سقط کند

بیماری دریچه ای قلب که به نارسایی قلبی همراه با تنگی نفس شدید منجر میشود

هر نوع بیماری حاد قلبی غیر از کرونر که همراه با تنگی نفس شدید باشد

سابقه بیماری کاردیو مایوپاتی دیلاته درحاملگی های قبلی (یک نوع نارسایی قلبی پیشرفته)

افراد مبتلا به سندرم مارفان در صورتی که قطر آئورت صعودی این افراد بیش از پنج سانتیمتر باشد

افراد مبتلا به سندرم آیزن منگر که یک سندرم قلبی- تنفسی شدید است

کبد چرب حاملگی، واریس مری با سابقه خونریزی از واریس مری و هپاتیت اتوایمیون غیرقابل کنترل است

نارسایی کلیه و فشار خون غیرقابل کنترل با داروهای مجاز در دوران حاملگی

هر بیماری ریوی اعم از آمفیزم، فیبروز، کایفواسکولیوزیک که وارد مرحله ایدز شده باشد

ابتلا به ویروس غیرقابل کنترل با درگیری یک ارگان اصلی و اسکولی تها زمانی که ارگا نهای اصلی درگیر باشند

سوریازیس شدید و عمومی بدن و ملانوم نوع پیشرفته که باعث خطر جدی جانی برای مادر شود و همچنین پمفیگوس ولگاریس

تشنج هایی که به رغم درمان چنددارویی، مقاوم به درمان باشد

اماسهایی که موجب ناتوانی بیمار شده باشد

میاستنی گرا و در مراحل پیشرفته به شرط اینکه خطر جانی جدی برای مادر داشته باشد

انواعی از بیماریهای مغزی که با حاملگی تشدید یافته و برای مادر خطر جدی داشته باشد

تجاوز و روابط جنسی با محارم

آیین نامه پزشکی قانونی از قانون عقب ماند

در ادامه این گزارش باید به این نکته اشاره کرد که قانون فقط اجازه زن را برای سقط جنین کافی می داند اما در عمل و در فرایند سازمان پزشکی قانونی باید رضایت پدر نیز کسب شود مگر در مواردی که پدر درمسافرت بوده و یا نباشد و مادر نزدیک به هفته 19 بارداری باشد، در این صورت سقط جنین بدون رضایت پدر نیز انجام می شود البته حق با قانون است و آیین نامه پزشکی قانونی باید با قانون جدید منطبق شود.

مراحل پنجگانه صدور مجوز سقط جنین

1- پذیرفتن شرایط سقط جنین: شرایط پزشکی قانونی برای انجام سقط جنین عبارت است از: بیمارى جنین که به علت عقب افتادگى یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است. بیمارى مادر که با تهدید جانى مادر توام باشد. تشخیص قطعى سه پزشک متخصص در خصوص یکى از موارد بالا. قبل از ولوج روح ( چهار ماهگی )

2- تهیه مدارک لازم: ارائه شناسنامه زن و شوهر- سه قطعه عکس تمام رخ- تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه ها، معرفی نامه از پزشک متخصص معالج به همراه سونوگرافی معتبر و علاوه بر این مدارک حضور زوجین در این معاینه الزامی است.

3- پرداخت هزینه های رسیدگی: در سال 1390 تعرفه تعیین شده براى درخواست سقط جنین 20 هزار تومان تعیین شده است.

4- بررسی مدارک

5- تقدیم مدارک به مراجع دیصلاح

صدور مجوز سقط درمانى بر اساس قانون مصوب سال 1384 مصوب مجلس شوراى اسلامى و آیین نامه این قانون که به تصویب سازمان پزشکى قانونى رسیده است به عهده سازمان پزشکى قانونى است. البته پزشکى قانونى مجوزهایى که قبل از چهارماهگى به اجرا درنیامده باشد را اجرا نمی کند.

اجرای قانون سقط جنین نخستین بار از سال 76

دکتر آسیه جعفری کارشناس پزشکی قانونی در پاسخ به اینکه قانون سقط جنین از چه تاریخی در ایران قانونی شد گفت: در سال 76 با فتوای مقام معظم رهبری جهت تالاسمی ماژور اجازه سقط جنین صادر شد و پس از آن در سال 81 لیست موارد مجاز اعلام شد ولی در سال 84 ماده واحده سقط جنین به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در حال حاضر این قانون در حال اجرا است.

سقط جنین در مدت 2 ساعت

وی در مورد مدت زمان سقط جنین در صورت کامل بودن مدارک گفت: اگر تمامی مدارک کامل باشد 2 تا 3 ساعته انجام می شود که در تهران بیشتر در بخش اطفال بیمارستان مهدیه تهران است.

دکتر جعفری همچنین در ادامه به چند پرسش و ابهام برای مادران باردار که قسط سقط جنین دارند پاسخ می دهد:

تحت چه شراطی مادران بالای 19 هفته بارداری می توانند فرزندان خود را (به صورت قانونی) سقط کنند می گوید؟ شرایط ندارد بالای 19 هفته سقط ممنوع است

آیا تائیدیه یک پزشک کافی است؟ خیر طبق قانون نظریه 3 پزشک کتخصص لازم است

تکلیف پزشکانی که سقط جنین غیرقانونی انجام می دهند چیست؟ فرقی ندارد پزشک باشد یا ماما یا پرسنل بیمارستان این اقدام جرم است و آنچه در قانون آمده که البته حکم قاضی لازم است باید گفت که هم باید پزشک دیه جنین را پرداخت کند و هم زندانی شود.

آیا اتباع بیگانه هم می توانند به صورت قانونی در ایران سقط جنین داشته باشند؟ بله

می توانید بگوئید در ماه مجوز چند سقط جنین صادر می شود؟ در تهران ماهانه 60 تا 70 سقط جنین انجام می شود.

مشکلات پیش رو در سقط جنین قانونی

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناسان پزشکی قانونی عدم اطلاع همکاران پزشک و ماما را از محدودیت زمانی (چهار ماهگی) بارداری جهت سقط جنین یکی از مشکلات عنوان می کنند. همچنین قانون جدید می گوید رضایت شوهر نیاز نیست ولی دستورالعمل اجرایی پزشکی قانونی آن را لازم دانسته است.

آمار پزشکی قانونی کشور از معاینات سقط درمانی

سال 1388 سال 1389 10 ماهه سال 90 3537 4102 3617

بر اساس این گزارش، تهران در میان استانهای کشور بیشترین آمار را از نظر معاینات و انجام سقط جنین به خود اختصاص داده است به نحوی که در سال 88 تعداد آمار معاینات تهران 715 و در سال 89 این آمار عدد 845 را نشان می دهد.

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گزارش از سید هادی کسایی زاد