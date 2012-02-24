«حقوق رسانه» به منابع دانشگاهی پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب در چهار بخش، بنیادهای نظری حقوق رسانه، تأسیس رسانه و فعالیت در آنها، حدود آزادیهای رسانهای و مسئولیتهای ناشی از بیانهای مجرمانه و زیانبار را تشریح کردهاست.
حقوق رسانه یا ارتباط جمعی یکی از رشتههای نسبتا جدید و بین رشتهای است که حقوق، آزادیها و قواعد حقوقی راجع به ارتباطات جمعی را مطالعه میکند. ارتباطات جمعی نیز وسیلهای از ارتباطات است که با استفاده از یک وسیله جمعی نظیر مطبوعات، رادیو، تلویزیون و ماهواره صورت میگیرد.
دکتر انصاری در مقدمه این کتاب با اشاره به تجربه چند ترم تدریس حقوق ارتباط جمعی در دانشکدههای علوم اجتماعی دانشگاه تهران و علامه طباطبایی تاکید میکند که دانشجویان ارتباطات به مباحث حقوق ارتباطات جمعی بسیار علاقهمندند ولی از کمبود منابع در این زمینه گله دارند.
کتاب حقوق ارتباط جمعی در سال 1386 برای رفع فقر ادبیات در این حوزه تألیف شد که مطالب آن، با توجه به حجم عظیم مسائل و مباحث حقوق ارتباط جمعی، مقدمهای برای معرفی مباحث و مسائل مختلف حقوق ارتباط جمعی است. پس از چند سال تدریس معلوم شد که حجم این کتاب برای دانشجویان دوره کارشناسی زیاد و برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد، کم است.
«حقوق رسانه» به منظور تدوین کتابی مختصر برای دانشجویان دورههای کارشناسی تألیف شدهاست. اگرچه در این کتاب شاکله اصلی حقوق ارتباط جمعی حفظ شده است اما از یک سو، با توجه به تصویب قوانین و مقررات متعدد در طی سالهای پس از انتشار، مطالب کتاب بر اساس مصوبات جدید انتشار یافته است.
در کتاب حقوق رسانه تلاش شده، صرف نظر از حقوق کشور خاص و نیز صرف نظر از رسانه خاص، به مطالعه قواعد عمومی حقوق رسانه اقدام شود. با وجود این، توجه به حقوق ایران و نیز استفاده از منابع حقوقی اسلام، از اهمیت خاصی برخوردار بودهاست. برای رعایت اختصار، اسناد و کنوانسیونهای بینالمللی و قوانین و رویههای حقوقی کشورهای دیگر، تنها در صورت ضرورت مورد توجه قرار گرفته و سعی شده تا آنجا که ممکن است شاهد مثالهای لازم برای فهم مباحث ارائه شد.
«حقوق رسانه» در شمارگان 500نسخه از سوی انتشارات «سمت» منتشر شده است. دکتر باقر انصاری نویسنده این کتاب عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی است.
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