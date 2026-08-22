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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۱

پلیس خراسان شمالی ۲ خرده‌فروش مواد مخدر و ۲۵۰ قرص غیرمجاز را کشف کرد

پلیس خراسان شمالی ۲ خرده‌فروش مواد مخدر و ۲۵۰ قرص غیرمجاز را کشف کرد

بجنورد- جانشین فرمانده انتظامی شیروان از دستگیری ۲ خرده‌فروش مواد مخدر و کشف ۲۵۰ عدد قرص غیرمجاز و ۷۵ گرم انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی در بخش قوشخانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس، جانشین فرمانده انتظامی شیروان اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر فعالیت خرده‌فروشان مواد مخدر، شناسایی و دستگیری عوامل توزیع در دستور کار مأموران انتظامی بخش قوشخانه قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی متهمان، با هماهنگی قضائی در عملیاتی ۲ خرده‌فروش مواد مخدر را دستگیر کردند، افزود: در بازرسی از متهمان، ۲۵۰ عدد قرص غیرمجاز و ۷۵ گرم انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی کشف شد.

این مقام انتظامی بیان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6924372

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