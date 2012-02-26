محمدحسین مولاخواه در گفتگو با مهر گفت: در رابطه با گوشت قرمز منجمد گوساله وارداتی تمهیداتی در نظر گرفته شده است، این درحالی است که با توجه به تعهدات شرکت‌های واردکننده، به تازگی قرار شده کالاها پس از ترخیص به شبکه نگهداری و توزیع مشخص شده منتقل و موجودی و میزان کالاهای مورد عرضه به صورت روزانه توسط بازرسان سازمان صنعت، معدن وتجارت استان تهران و مدیریت بازرسی و نظارت شورای اصناف کشور کنترل شود تا به دست مصرف‌کننده برسد.

مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: بنابر تصمیمات متخذه در ستاد تنظیم بازار داخلی، تمامی وارد کنندگان و توزیع کنندگان گوشت منجمد وارداتی ملزم به عرضه کالا در شبکه منتخب و با قیمت تعیین شده هستند.

وی تصریح کرد: حداکثر قیمت مصرف‌کننده ران کیلویی 9150تومان، سردست کیلویی 8800 تومان، گردن کیلویی 7930 تومان و مخلوط کیلویی 8800 تومان تعیین شده و عرضه این کالا خارج از شبکه تعریف شده و بالاتر از قیمت‌های یادشده تخلف محسوب می‌شود.

مولاخواه گفت: کالای مذکور در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا که در اسفند ماه در مصلی ،بوستان ولایت ،پارک ارم، تهرانپارس، ورزشگاه تختی و فرهنگسرای خاوران برگزار می شود، توزیع خواهد شد.

وی اظهار داشت: در جلسه تنظیم بازار نیز مقرر شده مرکز امور اصناف و بازرگانان با همکاری اتحادیه‌های مربوطه و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، شورای اصناف کشور و سازمان میادین میوه و تره‌بار، دامنه قیمتی گوشت قرمز گرم اعم از گوسفندی و گوساله بررسی و به ستاد تنظیم بازار به منظور اتخاذ تصمیم اعلام کنند.

به گفته مولاخواه، با توجه به طرح تشدید بازرسی‌ها و برخورد با تخلفات احتکار و امتناع از عرضه کالا که از ابتدای بهمن ماه سال‌جاری شروع و تا پایان طرح نظارتی ویژه نوروز 91 نیز ادامه دارد، حدود 35 هزار بازرسی از مراکز مختلف اقتصادی در سطح کشور صورت گرفته که به تعداد بیش از 1200 فقره گزارش و شکایات مردمی رسیدگی و حدود هزار مورد پرونده تخلف به ارزش 36 میلیارد ریال تنظیم و به تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی ارسال شده است.