ترخیص تجهیزات 144 واگن متروی تهران از گمرک جزء تعهدات دولت نیست

به گزارش خبرگزاری مهر،غلامحسین تابش فر با بیان این که شرکت متروی تهران در سال 84 قراردادی به مبلغ 650 میلیون دلار با شرکت واگن سازی تهران به منظور تامین واگن منعقد کرده است که سهامداران آن شرکت شامل 51 درصد شرکت متروی تهران و شرکت پلور سبز و 49 درصد آن مربوط به شرکت های خارجی است گفت: شرکت واگن سازی تهران بر اساس صورت حساب،مبالغ کارهای انجام شده را طبق قرارداد دریافت می نماید و تامین واگن های مذکور در تعهد پیمانکار و پرداخت وجه آن در تعهد شرکت مترو تهران می باشد اما آن شرکت از شرکت مترو تهران طلب کار است و به دلیل عدم وصول مطالبات،تجهیزات 144 دستگاه واگن را از گمرک ترخیص نمی نماید.

وی با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی سالانه و در قالب قانون بودجه مبالغی را به عنوان بودجه متروها منظور و تصویب می کند و دولت باید در سقف بودجه تصویبی پرداخت های لازم را به متروها انجام دهد،گفت:از سال 84 که قرارداد مذکور منعقد شده، دولت همه ساله بودجه های تصویبی مجلس محترم را به متروها پرداخت نموده است و بنابراین تعهدی در زمینه ترخیص واگن ها ندارد.

قائم مقام سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در ادامه با تاکید بر اینکه مدیران شرکت های مترو شهرداری ها با توجه به بودجه مصوب سالانه خود باید تعهدات و قراردادهای خود را از نظر نقدینگی و میزان تعدات مدیریت نمایند،اظهار کرد:بنابراین اساسا موضوع ترخیص تجهیزات144 دستگاه واگن به عنوان تعهد دولت مصوب نشده و شرکت متروی تهران باید بدهی خود به پیمانکار را پرداخت و پیمانکار نیز میزان تعهدات خود را مدیریت کند.

تابش فر در خاتمه گفت:برای جلوگیری از تکرار اینگونه بی برنامه گی های اجرائی،تدابیر لازمه در دو سال اخیر در هنگام تنظیم موافقتنامه های بودجه صورت گرفته؛به نحوی که سازمان های قطار شهری کلانشهرها ملزم به تفکیک اجزا بودجه خود گردیده به نحوی که 50 درصد بودجه سالانه خود را برای بخش تامین ناوگان و تجهیزات و50 درصد مابقی را برای بخش عمرانی لحاظ و بدین نحو تنظیم و به صورت پیشنهاد در موافقت نامه با وزارت کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تنظیم کند.

