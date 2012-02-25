کشت توت فرنگی گلخانه ای در قزوین توسعه می یابد

محمد پیله فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در حال حاضر در استان قزوین بیش از پنج هکتار کشت توت فرنگی گلخانه ای انجام می گرفت که با برنامه ریزی انجام شده این میزان به 10 هکتار افزایش خواهد یافت.

وی افزود: پس از ابلاغ طرح هدفمند سازی یارانه ها و افزایش قیمت حاملهای انرژی سازمان جهاد کشاورزی در سال گذشته اصلاح الگوی کشت محصولات گلخانه ای مقاوم به سرما و با ارزش بیشتر را در دستور کار قرار داده است.

پیله فروش یادآورشد: در این راستا کشت محصول در ارتفاع به منظور کاهش مصرف سوخت و نیز استفاده از بسترهای کشت گروبک موجب کاهش هزینه های تولید و افزایش راندمان نسبت به روش های رایج شده و پیش بینی می شود در سال زراعی 90 و 91 بیش از 300 تن محصولات از گلخانه های استان برداشت شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین عمده ارقام کشت شده را شامل کاماروسو، گاویوتا و سلوامی برشمرد و بیان کرد: محصول تولیدی استان قزوین عمدتا به استان تهران ارسال می شود.

وی تصریح کرد: عملیات برداشت محصول توت فرنگی در استان قزوین از اواخر بهمن ماه آغاز و تا خرداد سال آینده ادامه می یابد.

پیله فروش اظهارداشت: در سال زراعی 89 و 90 علاوه بر تولید 200 تن محصول بیش از یک میلیون نشا توسط گلخانه داران تولید و در داخل و خارج استان عرضه شد.

وی عنوان کرد: استان قزوین به دلایل نزدیکی به بازار مصرف پایتخت قابلیت خوبی برای تبدیل شدن به یکی از قطب های توت فرنگی گلخانه ای را دارد و پیش بینی می شود در سال آینده سطح کشت گلخانه ای آن به بیش از 10 هکتار افزایش یابد.

