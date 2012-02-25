خانه بعدی خود را چاپ کنید/ ابداع سیستمی برای چاپ خانه های دو طبقه

به گزارش خبرگزاری مهر، "انریکو دینی" بنیانگذار شرکتی به نام "مونولیت" در بریتانیا است که این سیستم چاپگر سه بعدی را ویژه ساخت خانه ابداع و ارائه کرده است.

این سیستم روباتیک با نام D-Shape می تواند ساختمانی دو طبقه را به همراه پله ها، ستونها، حفره های مورد نیاز برای لوله کشی و گنبدها چاپ کند، در حالی که جوهر این چاپگر برای ساخت چنین خانه ای تنها شن و ماده چسبنده غیر ارگانیک است. ماده ای که در نهایت به دست می آید شباهت زیادی به سنگ مرمر دارد و تقریبا نمی توان آن را از سنگ مرمر تشخیص داد در حالی که از ویژگی های فیزیکی مشابهی نیز برخوردار بوده و استقامت آن برتر از سیمان و بتن مسلح است.

فرایند ساخت این ساختمان توسط چاپگر به آنچه از یک چاپگر سه بعدی انتظار می رود بسیار نزدیک است، یک "سرلوله" بر روی مسیری از پیش برنامه ریزی شده حرکت کرده و ماده چسبنده را روی بستری از مخلوط شن و یک کاتالیزور می پاشد. ماده چسبنده با کاتالیزور واکنش نشان داده و فرایند جامدسازی آغاز می شود. این روند به صورت لایه لایه ادامه پیدا می کند تا زمانی که کل ساختار مورد نظر تکمیل شود.

از آنجایی که این کار تنها به واسطه یک رایانه هدایت می شود برای ساخت چنین خانه هایی به هیچ متخصصی نیاز نخواهد بود و تنها چیزی که به آن نیاز است طرح اولیه ساختمان در نرم افزار "اتوکد" است. ساخت این خانه طی یک پروژه یکپارچه و از پایین به بالا انجام گرفته و تکمیل خواهد شد. مراحل جامد سازی 24 ساعت زمان نیاز دارد اما لایه ها به صورت متناوب با ضخامت 5 تا 10 میلیمتر بدون تاخیر بر روی یکدیگر قرار می گیرند و در پایان جامد سازی انجام خواهد گرفت.

براساس گزارش ساینس، مساحت خارجی کلی این ساختار که توسط مدل کنونی این چاپگر ساخته می شود در حدود دو هزار و 500 متر مربع است، که با ابعاد 12 خانه دو طبقه برابری می کند. همچنین مدت زمان چاپ این ساختمانها نیمی از مدت زمانی است که برای ساخت همین تعداد خانه به شیوه های رایج لازم است.

با اینکه این سیستم روباتیک چاپ خانه از توانایی های بسیاری برخوردار است، اما ابداع کنندگان آن هنوز خود اقدام به چاپ خانه ای حقیقی نکرده اند و تنها از آن برای چاپ سازه هایی نمادین و آزمایشی استفاده شده است:

برای چاپ یک خانه ابتدا باید طرح آن در نرم افزار اتوکد خلق شود

سپس طرح به سیستم روباتیک چاپگر داده شده و مراحل لایه لایه چاپ آغاز می شود

یک سرلوله مواد مورد نیاز برای چاپ خانه را در مسیرهایی از پیش برنامه ریزی شده پخش می کند

این مواد چسبنده بر روی بستری از مخلوط شن و یک نوع کاتالیزور جامد کننده ریخته می شود

پس از پایان چاپ ماسه های اضافی از سطح سازه پاکسازی می شوند

و طرح نهایی به جا می ماند که ظاهری مانند سنگ مرمر دارد

نمونه یکی از سازه های چاپ شده توسط چاپگر D-Shape