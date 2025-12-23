اعضای هیئت اجرایی انتخابات شورای شهر دشت آزادگان مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز سه‌شنبه، جلسه انتخاب هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر دشت آزادگان به ریاست سید قاسم موسوی، فرماندار و رئیس هیئت اجرایی انتخابات شهرستان، و با حضور اعضای هیئت نظارت بر انتخابات برگزار شد.

در این جلسه پس از بررسی و تشریح فرایند قانونی، رأی‌گیری و شمارش آرا انجام شد و اعضای هیئت اجرایی مشخص شدند.

بر اساس نتایج اعضای اصلی هیئت اجرایی شامل عبود سعیدی، رسول مرمزی‌پور، سید رسول موسوی، احمد کروشاوی، بیژن عبیداوی، احمد پورشریفی، احمد سیاحی و مریم کروشاوی هستند.

این جلسه در راستای اجرای فرایندهای قانونی برگزاری انتخابات برگزار شد و با انتخاب اعضای هیئت اجرایی، گام مهمی در مسیر برگزاری هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر برداشته شد.